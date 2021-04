Perdió a su hijo por Covid; ayer Raúl fue a inocularse

Alejandro Vargas / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A sus 72 años, Raúl Cedillo luce como un hombre bronco. Porta sombrero norteño con el que cubre las canas que le adornan y también las cejas sobre sus ojos, que entristecen recordando la pérdida de su hijo.

Martín, como lo recuerda, era un amante de la apicultura. Dedicó su tiempo a las abejas, pero enfermó de coronavirus y perdió la vida. Por ello, aún en luto aquel hombre de aspecto ranchero fue a vacunarse.

“Se me murió un hijo por Covid-19, él era ingeniero… Martín. Era especialista en las abejas, en enjambres”, dice el juarense que se inoculó con una de las 114 mil dosis de AstraZeneca enviadas aquí por la Federación.

Apretando su chamarra verde militar puesta sobre su camisa del mismo color en un tono más claro para mitigar el sentimiento que traen los recuerdos, el hombre precisa que es imperativo ir por este antígeno.

“Les recomiendo que se acerquen sin ningún temor, porque es para bien de la familia. Estén tranquilos, porque mientras no se vacunen están en peligro ustedes y sus seres queridos”, manifiesta el fronterizo.

Apela por la solidaridad de la comunidad para cumplir con este compromiso cívico de protegerse en esta jornada de vacunación que todavía continuará este día con los de “65 años y más” y mañana “60 y más”.

“Les aconsejo, de todo corazón, que se acerquen, que no hagan caso a los mensajes que circulan en redes. No le hagan caso a la gente mala que se está interponiendo, que dice que no es cierto”, pide el ciudadano.

Destaca que el SARS-CoV-2 no es ninguna broma, porque oficialmente 2 mil 887 han perdido aquí la vida y habrían dado lo que fuera para tener la oportunidad de blindarse y poder compartir aún con allegados.