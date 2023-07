'Penosa, visita de Adán Augusto a Juárez'

Ciudad Juárez— El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez consideró penosa la visita que Adán Augusto López Hernández realizó el pasado sábado a Ciudad Juárez como parte de su precampaña política, ya que no vino a esta ciudad cuando ocurrió la tragedia en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en la que murieron 40 extranjeros, a pesar de que era el secretario de Gobernación.

“Es penoso, vuelvo a decir, aquí todavía con la bronca de los migrantes, él que fue responsable de esa área, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo observaciones respecto a su actuar y él tranquilo se fue de candidato, esa es la opinión que me merece, al menos en ese tema que para mí es sentido aquí en Juárez”, comentó.

Señaló que el aspirante a la presidencia de la república ha ignorado la realidad de Juárez, ya que en su visita sólo tocó temas relacionados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Yo me acuerdo que una vez vino y dijo que iba a empatar recursos de los que se dieran con la regularización de vehículos y no hubo nada de eso, me parece que no es una persona que vaya a aportar nada ni al debate político o a algo que le interese a Juárez”, mencionó.