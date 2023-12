Peligro latente para ocho mil choferes

El servicio de transporte particular por medio de diversas plataformas digitales se convirtió en una opción para miles de usuarios fronterizos ante un servicio público deficiente y caro que existía en la ciudad.

Con la operación de las plataformas como DiDi, Uber o InDrive, aumentaron las fuentes de empleo y la creación de nuevas empresas para las y los fronterizos, al poder adquirir sus flotillas de vehículos o arrendar el auto propio.

Y aunque no existe un número preciso de prestadores del servicio, se estima que son entre cinco y ocho mil choferes, hombres y mujeres, con carro propio o que arrendan, explica Alejandro Pérez, uno de los conductores más antiguos prestando el servicio y creador del grupo Conductores por Juárez y promotor de la Alianza Conductores por Juárez que integra a varios grupos.

Pérez refiere que este servicio se convirtió en una opción económica para muchas familias, pero también ha representado un alto riesgo para los prestadores del servicio que han sido víctimas de clientes que se bajan sin pagar, que sufren acoso, golpizas, hasta secuestros y asesinatos.

El problema de la inseguridad para los conductores no es reciente, en particular en esta ciudad con altos índices de criminalidad e impunidad, plantea el entrevistado.

Y para prevenir estas agresiones, que es uno de los objetivos de los grupos y alianzas construidas, líderes como Alejandro, han buscado involucrar a las autoridades y a los choferes para trabajar de manera coordinada en la articulación y capacitación como primeros pasos para trabajar en su propia seguridad.

A través de una encuesta elaborada por la Alianza Conductores por Juárez lograron mapear las zonas de más alto riesgo para los conductores y focalizaron aquellas áreas en donde los choferes han identificado los puntos críticos, lo que les ha permitido mejorar la capacidad de respuesta en caso de que alguno de los conductores agremiados active las alertas.

Alejandro lamenta que, si bien han fortalecido la comunicación con las autoridades policiacas y han realizado inversiones en equipo tecnológico por su propia seguridad, las bajas siguen, sin que las plataformas mejoren los mecanismos para mayor seguridad de los prestadores del servicio.

Recuerda que sólo en dos días perdieron a dos conductores, uno de ellos en medio de una transmisión en vivo y a otro lo encontraron desnudo y torturado en la cajuela de su propio auto, por lo que actualmente sufren paranoia, lo que ha ocasionado que se activen alertas y se generen movilizaciones innecesarias.

“Ahorita cualquier cosa que ellos vean por la misma psicosis que traen, pues la están reportando como emergencia y no ha sido así, nosotros lo que les decimos a los administradores es que no se genere paranoia y que no la fomenten, que porque inclusive podemos llegar a tener situaciones donde por la misma psicosis y el miedo cometamos errores. No vaya a ser que lleguemos a agarrar a alguien que no tenga nada que ver y por las mismas psicosis, nosotros generemos violencia”, expone Alejandro Pérez.

Ahora los choferes se preguntan… ¿Qué sigue?

La encuesta

El documento, presentado el pasado mes de marzo a directivos de la plataforma DiDi, habla de un escenario exactamente igual al que se vive este mes diciembre.

“En fechas recientes (febrero 2023) han ocurrido en Ciudad Juárez incidentes contra conductores de plataforma digital, que van desde los más comunes, hasta casos muy graves como el homicidio. Es uno de estos últimos que ha resultado de alto impacto tanto para nosotros como para la comunidad en general que nos ha hecho reflexionar y plantearnos la necesidad de diseñar estrategias y protocolos para mejorar nuestra seguridad como trabajadores conductores”, cita la presentación.

Y lo primero que hicieron fue elaborar una encuesta de 12 preguntas entre conductores, que pertenecen a los diversos grupos o trabajan solos, para saber exactamente cuál es la realidad de los conductores cuando se habla de inseguridad.

La primera pregunta fue ¿a qué agrupación pertenece? y arrojó como resultado que el 27 por ciento de los conductores encuestados no están incorporados a ninguna de las 17 agrupaciones mencionadas en la encuesta.

Otro 27 por ciento respondió que a la agrupación Conductores por Juárez y el 9 por ciento a otras organizaciones no mencionadas en la encuesta.

Rebelion Team tuvo el 5 por ciento, Exodus y Blues 19 el 4 por ciento, mientras que Acción por Juárez, Driver Kings, Family Vipers y The Vapers, tuvieron el 3 por ciento; The Bulldogs, Diablitos Team, Renegados y FTJ, el dos por ciento; Centinelas, Indomables, Rams, The Force Drivers y The Lumberjacks, obtuvieron el 1 por ciento.

En la prestación del servicio, el 14.6 por ciento eran mujeres conductoras y el 85.4 por ciento hombres. La antigüedad de los choferes varía desde los 10 años (1%) a unos cuantos meses (4%) operando.

El 26% de los conductores tiene una experiencia de dos años en servicio, el 21% cuatro años, 15% tiene 5 años laborando, el 14% tres años, el 11% un año, el 7% seis años y quienes tenían 7,8, 9 y 10 años representaron otro uno por ciento, de forma individual.

Violencia diaria

La cuarta pregunta fue ¿cuál fue el incidente experimentado?, lo que les permitió identificar los hechos violentos que enfrentan diariamente en la prestación del servicio.

Las respuestas fueron: no pagó el viaje (43%), asalto con arma blanca (10%), asalto con arma de fuego (13%), lesión con arma blanca (3%), golpes (3%), agresión verbal (7%), acoso sexual (3%), actos lascivos en el auto (1%), consumo de drogas (3%), amenazas (3%), posesión de armas (3%), golpes al carro (1%), lanzar objetos al auto (1%), disparos al auto (1%), persecución (4%) y levantamiento de personas en situación de movilidad (2%).

Con respecto a la aplicación o plataforma que el conductor estaba usando al momento en que ocurrió el incidente, el 41.1% estaba trabajando con DiDi, el 33.1% con Uber y 24.5% con InDrive, y el porcentaje restante utilizaba taxi.

Cuando ocurrieron los incidentes el 66.7 de los choferes conducía su vehículo propio y el 33.3 por ciento conducía auto rentado.

Respecto al horario en que ocurrió el incidente reportaron que el de mayor riesgo (38.3%) fue entre las 19:00 y las 24:00 horas, el 20.1% entre las cero horas y las 05:00 horas. El 17.4 por ciento entre 1 a 7 de la tarde, el 12.1 entre las 9 de la mañana a la una de la tarde, así como de las 5 a 9 am.

El 59.6 por ciento respondió que contaba con un grupo de apoyo y el 40.4% dijo carecer de este tipo de grupos.

Un hecho evidente es que estas agresiones que han sufrido los conductores quedan impunes por diversos motivos.

Según las respuestas proporcionadas, en el 52.2 por ciento de los casos, no pasó nada. “Ocurrió y seguimos”, respondieron los entrevistados.

En el 22.9% respondió que fue la intervención de sus compañeros como atendieron el incidente, el 15.9 optó por huir, el 12.7 pidió apoyo a la Policía, el 7.6% pidió apoyo a la familia y en ese mismo porcentaje los choferes respondieron que fueron perseguidos.

Además, el 2.5% de los agredidos terminaron hospitalizados y sólo el 1.9% respondió a la agresión.

“Sabemos perfectamente que nunca vamos a poder estar protegidos a menos que tuviéramos una cabina protectora totalmente blindaba, pero esa no es nuestra realidad”, refiere el administrador de Conductores por Juárez.