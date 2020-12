Peligra atención de más de mil menores

Ciudad Juárez— El servicio de cuidado y atención de más de mil niñas, niños y adolescentes (NNA) de Ciudad Juárez está en riesgo para 2021 debido al retraso en los resultados de la convocatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil de la Frontera Norte del Estado de Chihuahua, aseguró Catalina Castillo, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez.

Se trata de la convocatoria que abrió en agosto pasado Gobierno del Estado, y cuyos resultados debió presentar a finales de septiembre, para los apoyos a espacios de cuidado para niños y adolescentes, como la Organización Popular Independiente (OPI), Centros de Bienestar Infantil Municipal y Casas de Cuidado Diario, con diferentes porcentajes de becas para los padres.

“Se abrieron 2 mil 500 lugares y el 50 por ciento se van a cerrar si a nosotros no nos dan el siguiente presupuesto, hay posibilidades de que se cierren los lugares”, lamentó la activista que a través de la OPI se encarga del cuidado de 150 NNA desde la primera infancia hasta los 17 años.

“Creo que –los NNA– iban a ser de las prioridades de este Gobierno, cuando decía que las niñas y los niños primero y que a Juárez lo que por justicia le corresponde”, dijo al recordar la campaña de Javier Corral Jurado, cuando era candidato a gobernador.

Este año “no se han bajado las becas de cuidado infantil, y están en mucha incertidumbre casi 2 mil 500 lugares que se abrieron durante esta administración pública de Gobierno del Estado. Las Casas de Cuidado Diario que abrió, los espacios de cuidado infantil que apoyó, pues están a punto de cerrarse”, alertó.

Explicó que existen organizaciones como la OPI, que tiene 150 espacios totalmente gratuitos, otros como los Centros de Bienestar Infantil Municipal ofrecen a los padres una beca de casi el 60 por ciento del costo del cuidado del niño, y en Casas de Cuidado Diario la beca es casi del 80 por ciento.

“El problema es que sacaron convocatoria y no han resuelto, y la justificación es que el Estado no tiene dinero, no tiene presupuesto… Se abrieron como 2 mil 500 lugares y podríamos decir que el 50 por ciento de los espacios se van a cerrar. Si a nosotros no nos dan el siguiente presupuesto hay posibilidad de que se pierdan los lugares, porque ellos se comprometieron al presupuesto del Estado y nosotros nos comprometimos a operar, son las alianzas estratégicas de Gobierno y sociedad civil”, comentó.

El riesgo es que si para 2021 no hay presupuesto no habrá operatividad de atención a los niños.

“En la última semana de septiembre tuvieron que haber dado los resultados, y en este mes estar firmando ya convenios de colaboración con ellos”, externó.

Castillo lamentó que las niñas, niños y adolescentes vayan “a la cola” de todos los programas, dejándolos más vulnerables.

“El Presupuesto de Egresos que propuso el Ejecutivo en realidad va a la cola, a la cola de todos los programas; las niñas y los niños están en lo último”, un ejemplo es el Fideicomiso “Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen” (Fanvi), que disminuyó su presupuesto de 30 millones de pesos en 2020 a 10 millones de pesos para el próximo año, destacó.

