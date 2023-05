Pelea entre Empresa y Mexicles se intensificó el fin de semana

La pugna entre La Empresa, grupo delictivo identificado con el Cártel de Juárez, y Los Mexicles, ramificación del grupo Sinaloa y que era dirigida desde el Cereso 3 por Ernesto Piñón de la Cruz, abatido en enero, arreció este fin de semana, a decir de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Es una especie de limpia que están tratando de hacer contra Los Mexicles y operaron ese día sábado en puros puntos preestablecidos, con domicilios de este tipo de personas y evidentemente en una acción concertada”, explicó el fiscal general César Jauregui Moreno.

Y aunque hasta ayer la FGE no proporcionaba las identidades de las víctimas del delito de homicidio doloso, el abogado del estado afirmó que “las personas asesinadas tienen el mismo perfil: vendedores de droga”.

En la georreferenciación del delito de homicidio doloso que diariamente realiza El Diario, acorde a la distritación policial, se establece que los asesinatos registrados del viernes 5 al domingo 7 de mayo ocurrieron principalmente en los distritos Centro, presuntamente bajo control de La Empresa; Poniente, atribuido a La Empresa; y Sur, a los Mexicles, según datos de las diferentes corporaciones policiales.

En los reportes de hechos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), el viernes ocurrieron cuatro eventos mortales en las colonias Los Aztecas, Francisco I. Madero y Hermenegildo Galeana, al poniente de la ciudad, y en Salvárcar, en el Distrito Sur.

El sábado inició con muertes violentas en las colonias Granjas Santa Elena y la Kilómetro 28, ambas por la carretera a Casas Grandes, que se considera territorio Mexicle.

A partir de las 15:35 horas, la “limpia” se intensificó en diversos puntos de la ciudad, tanto al poniente como al suroriente, al registrarse ataques armados en las colonias Infonavit Ampliación Aeropuerto ( Empresa), Portal del Roble (Mexicle), San Antonio (Empresa), Ricardo Flores Magón (Empresa), Finca Bonita (Mexicle), Hacienda de las Torres (Mexicle), Lucio Blanco (Empresa), Constitución (Empresa), Ciudad Moderna (Empresa), Anáhuac (Empresa) e Independencia II (Empresa)

El domingo 7 de mayo los crímenes fueron reportados en las colonias: Partido Romero (Universidad/Empresa), México 68 (Poniente/Empresa) y Rincones de Satélite (Oriente/Mexicles).

Entre el ‘cristal’ y las traiciones

Previo al motín y masacre que ocurrió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, que orquestó el líder mexicle Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, el pasado primero de enero, existía una aparente tregua entre ambos grupos, la cual surgió por una alianza matrimonial, misma que también provocó la ruptura con el asesinato de César Vega Muñoz, “El Chilín”, quien era la mano derecha de Piñon de la Cruz y cuñado de René Garza, señalado como líder de La Empresa.

El viernes 10 de febrero, la misma pugna ocasionó el asesinato de 11 personas en nueve hechos violentos en distintos puntos de la ciudad. Tres de esos casos, con cuatro víctimas, fueron en el suroriente. Tres más, con una víctima cada uno, en el norponiente.

En esa ocasión, las corporaciones policiacas también atribuyeron a esta misma disputa los asesinatos consecutivos, casi cronometrados.

Aunque Mexicles está identificado con el grupo de Sinaloa y sus actividades, además del tráfico de personas, se lo disputa con La Empresa en la venta y distribución de cocaína y ‘cristal’; esta última droga se ha convertido en la de mayor consumo, de acuerdo con los datos aportados por Grupo Compañeros.

Pese a carecer del liderazgo y el recurso económico que disponían los Mexicles desde el Cereso 3, esta organización delictiva se mantiene en una posición fuerte con todo y los embates de sus enemigos, explicaron investigadores de la FGE. “Los Mexicles se andan reagrupando, pero no han perdido fuerza”, plantearon a su vez policías preventivos.

Reacciona SSPM: cuatro detenidos

Lo ocurrido el sábado “fue una disputa con dos grupos criminales que no menciono para no engrandecer; en su gran mayoría (los asesinatos) fueron al interior de algún domicilio, por lo que ya traemos presencia policiaca en los lugares identificados para lograr que no sucedan esos eventos negativos”, dijo ayer el secretario César Omar Muñoz Morales.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna corporación reportaba resultados en torno a la detención de los agresores con apoyo del equipo de videovigilancia instalado en la ciudad por parte de los gobiernos municipal y estatal.

El secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, dijo que a estos grupos no se les va a permitir agarrarse a balazos a todas horas y cuando ellos quieran.

La reacción de la Policía municipal ante estos hechos es la detención de cuatro hombres.

Eduardo Ángel A. R., de 23 años de edad, y José V. A., de 27, detenidos en el cruce de las calles Volcán Bravo y Volcán Olivino, en el fraccionamiento Cerradas del Parque, por un hecho ocurrido en Finca Bonita.

Otra persona arrestada fue Héctor R. C. por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, luego de que fue sometido por personas que atestiguaron el hecho violento la noche del viernes en la colonia Independencia.

También fue capturado Jesús Armando D. R., de 29 años, por presuntamente haber asesinado a un hombre en la colonia Portal del Roble con un arma de fuego, misma que fue encontrada en el vehículo que viajaba, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Jóvenes, agresores y víctimas

Datos aportados por la Fiscalía General del Estado indican que las cuatro personas detenidas se encuentran sujetas a investigación por el delito de homicidio doloso. Se espera que a partir de hoy martes sean presentados ante un juez de Control, que determine si las detenciones fueron legales y posteriormente se les formule imputación.

El secretario de Seguridad Pública Municipal dijo que los detenidos eran personas muy jóvenes, lo mismo que las personas privadas de la vida, “que desgraciadamente se involucran con este tipo de organizaciones delictivas” y ponen en riesgo no sólo su futuro, sino la vida, consideró.