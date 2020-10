‘Pega’ situación económica, en descuido de animales

Fotos: Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El descuido de las mascotas por parte de sus dueños, no siempre es por dolo, tiene mucho que ver la situación económica, los usos y costumbres de las personas.

Sin embargo, en zoológicos como el Recreativo San Jorge hay animales exóticos que llegaron ahí por la irresponsabilidad de personas que los quisieron domesticar y los sacaron de su hábitat.

De las mil 551 denuncias por maltrato animal que de enero a septiembre recibió la Dirección de Ecología, la mayoría es por omisión de cuidados, aseguró la titular de la dependencia, Margarita Peña Pérez.

“La verdad muchas veces no es con dolo, tiene que ver mucho la situación económica, incluso los usos y costumbres de las personas, a muchos de ellos les platicamos de las esterilizaciones, muchos no saben de eso, o por ejemplo en la alimentación nos topamos que vienen de tal poblado y allá no se usan las croquetas en los perros”, explicó.

Citlalli Cruz, quienes desde hace tres años se dedica a rescatar perros, explicó que la mayoría que ha recogido están llenos de garrapatas, mordidos y casi siempre están enfermos.

“Los perros que he rescatado los he encontrado en el centro la mayoría, generalmente son abandonados o son perritos ya viejos, entonces sí van pasando por aquí, y muchos hasta se meten, y no tengo corazón para cerrarles la puerta y dejarlos que se vayan”, explicó.

Añadió que la mayoría los ha entregado en adopción, a través de la página de Facebook de la tienda donde trabaja, “Sereso Guerrero”, aunque cada vez es más difícil encontrarles hogar.

Afirmó que actualmente tiene nueve perros en su casa, todos son viejos que nadie quiso adoptar.

El último rescate que hizo fue de un gatito negro en la colonia donde vive, el animal estaba enfermo.

“A este gato lo encontré enfermo de tos, y si lo hubiera dejado ahí ahorita ya estaría muerto, entonces ya lo lleve al veterinario, le curaron el hongo que traía y ahorita ya que está bien, siento que ya lo puedo entregar”, indicó.

Aseguró que para tratar de hacer conciencia, cada animal que entrega en adopción lo otorga vacunado y esterilizado.

Explicó que los cachorros son los animales más fáciles de dar en adopción, mientras que los perros viejos y negros nadie los quiere.

Las características de los animales son un factor importante para que la gente decida llevarlos a su hogar, coincidió la directora de Ecología, Margarita Peña Pérez.

“Depende de la edad, del color, un animal joven, juguetón, blanco, dorado, es más fácil que lo adopten”, explicó la funcionaria.

De enero a septiembre de este año, 171 mascotas han sido dadas en adopción en el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (Rammi).

De esos, 127 son canes y 44 felinos. Hasta el 1 de octubre había en el Rammi 30 perros y 13 gatos, además un mapache, un zopilote y un halcón peregrino.

“Un gato negro casi nadie los adopta, si son animalitos con feo carácter que sean agresivos, o que no sean juguetones, que sean muy serios, también batallamos más para que sean adoptados muchos de ellos van cambiando su carácter con el tiempo”, manifestó Peña.

Dijo que en el Rammi tienen animales que fueros rescatados hace ocho, diez meses y que con el trato del personal del centro y con la convivencia con otros perros cambian su comportamiento.

“Los animales responden mucho al amor, al cariño, al buen trato, el Rammi fue creado para animales maltratados, no para animales de la calle, entonces la mayoría trae antecedentes de haber sido golpeados por sus dueños, y muchos de ellos son agresivos por miedo o tímidos que le tienen miedo al humano, pero responden al cariño, al buen trato y poco a poco van cambiando su carácter”, mencionó Peña Pérez.

Mascotas exóticas

Aunque no con frecuencia, en la ciudad han sido localizados animales exóticos como leones que la gente tenía como mascotas, sin pensar en las consecuencias a futuro, y que al final muchos de ellos han terminado en el zoológico del Recreativo San Jorge en el Valle de Juárez.

La directora de Ecología, quien también es médico veterinario, dijo que antes del 2010, era más frecuente que en los consultorios se atendieran leones, tigres y otros animales exóticos.

“A partir más o menos 2014, 2015, hemos visto que ha disminuido la presencia de esos animales aquí en Ciudad Juárez. Hemos tenido reportes de que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por ejemplo el coatí, felinos grandes, caimanes, pero son los menos”, expuso.

El encargado del Recreativo San Jorge, Porfirio Silva Padilla, mencionó que en el lugar, donde tienen en exhibición más de 250 animales, han admitido tigres y leones que recoge la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y se los lleva para su cuidado.

En el zoológico hay además aves, felinos, monos, cebras, elefantes, hipopótamos y búfalos, entre otros.

“Tenemos un mandril, y lo que es el chimpancé, los elefantes, sería de lo más difícil de ver en otros zoológicos”, comentó.

El parque tiene 25 años operando, inició con un criadero de aves, y aunque ahí se recibe a animales exóticos que resguardan la Profepa o el Rammi, no reciben apoyo del gobierno ni de ninguna asociación.

“Cuando nos dimos de alta en la Semarnat para nuestros permisos, la misma autoridad nos fue buscando cuando tenían algún animal que tenían que darle algún resguardo, posteriormente nosotros fuimos haciendo intercambio con otros zoológicos, y cuando pasó lo de los circos que los prohibieran, no había quien les ofreciera un lugar y nosotros obtuvimos varios animales de circo”, explicó.

Los elefantes, el chimpancé, unas leonas y varios papiones sagrados que ahora están en el San Jorge, provienen de circos.

Expuso que buena parte de la existencia del zoológico es por el maltrato o la irresponsabilidad de las personas de adquieren o consiguen animales no domésticos para tenerlos como mascotas.

“Sí hay un fondo en esto, hay un fondo en el que la gente ha capturado animales en su hábitat natural, y cuando los capturan les cortan las alas y las garras, y ya es muy difícil liberarlos a su medio natural”, aseguró.

Hay casos de personas que compran tigres o leones cachorros y cuando crecen se dan cuenta del peligro que significan, y van y los entregan al zoológico.

El encargado del Recreativo San Jorge explicó que han recibido tigres sin garras y sin colmillos, “son animales que les tenemos que dar la carne sin hueso, porque ni siquiera pueden hacer eso de morderlo”.

“El daño no lo hacemos nosotros, lo hace mucha gente que los sacan de su hábitat, hay animales que no se pueden regresar, nosotros tenemos tigres que no tienen colmillos ni garras, tenemos águilas que la gente les ha cortado las alas, tenemos osos que los han agarrado chiquitos de su hábitat”, mencionó.

Contó el caso de una osa a la que unos cazadores mataron a su mamá, llegó al recreativo de un mes, y ahí la tuvieron que amamantar porque no sabía comer.

“No los tenemos porque queramos, sino porque se les hizo un daño, y por ejemplo la osita, cómo se va a liberar en el hábitat natural si está con nosotros en cautiverio desde un mes, bajo cuidado humano, nosotros en ese tiempo le dimos su mamila, ha estado en convivencia con nosotros, entonces si lo sueltan en su hábitat natural la llevan directo a la muerte”, añadió.

También tienen un oso que estaba en el Batallón de Infantería, no tiene dientes, y en el zoológico le tienen que hacer papilla para que coma.

“Es bueno que la gente sepa para que vean que gracias a eso, al cuidado que nosotros les damos están saliendo a adelante, si no quién lo hace, y aparte no recibimos ayuda del gobierno ni de ninguna instancia, municipal, estatal o federal, todos los recursos que gastamos aquí es de es nuestro dinero”, anotó Porfirio Silva.

“Claro que eso es lo óptimo que estén en su hábitat, lo deseable, pero yo creo que hay que trabajar antes en evitar que lo gente los agarre de su hábitat natural, que no los compre”, subrayó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx