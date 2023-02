‘Pega’ al bolsillo falta de ruteras en la Fidel Velázquez

Ciudad Juárez.— La falta de transporte público en la colonia Fidel Velázquez afecta la vida cotidiana de los pobladores de ese sector, mencionaron algunos entrevistados.

Es el caso de José Valdés, quien desde que se retiró de circulación la unidad de transporte de la Línea 4 gasta hasta 300 pesos de transporte, sólo los sábados, al verse obligado a solicitar el servicio por medio de una plataforma para llevar a su hija a la escuela desde la avenida De las Torres hasta la colonia antes mencionada, en el norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

“El problema que tenemos es que solicitar el servicio de un DiDi, un Uber… sale muy caro, nos ha salido 110, hasta 180 (pesos), y entre 250 hasta 300 de ida y vuelta”, dijo Valdés.

El entrevistado explicó que vive en la avenida De las Torres, en el fraccionamiento Parajes del Sol, sector donde también se suprimieron las unidades de Permisionarios Unidos.

“También allá es la problemática, aproximadamente desde hace un año quitaron el Permisionarios Unidos, el 2, que sigue siendo el Lomas, entonces ése pasaba por varias colonias, y de repente que dejaron de pasar, y pues nos afecta para los trabajos, las escuelas”, añadió el entrevistado.

Largas esperas para ahorrar en traslados

Agregó que debe esperar hasta cinco horas en el Parque de la Familia a que su hija salga de la universidad, lo que le evita el aumento del costo por el transporte.

“A veces cuando estamos en el Centro nos sale hasta 300 pesos ir en carro hasta la avenida De las Torres, a veces varía entre 250 y 300, es de acuerdo con las tarifas, y para salir de mi casa a la a avenida De las Torres camino hasta 20 minutos porque ya no hay el camión Lomas”, detalló Valdés.

Los sectores afectados comprenden desde el norte hasta el suroriente de esta frontera, según la información proporcionada por la Subsecretaría de Transporte.

La falta de servicio de transporte se encuentra en las inmediaciones del Parque Industrial Juárez, la Central de Abastos y hasta el suroriente de la ciudad, que abarca la avenida De las Torres y la avenida Ramón Rayón; hacia el norte de la ciudad no hay camiones en las calles Laguna de Tamiahua, avenida De las Industrias y Rafael Pérez Serna, dijo en entrevista el pasado jueves Manuel Aguirre, subsecretario de la dependencia.

Desde hace 3 años

Usuarios de transporte dijeron que desde hace aproximadamente tres años fue cuando se aseveró la falta de unidades de transporte que circulaban por la calle Laguna de Tamiahua, por lo que debieron optar por moverse en automóvil, Uber, o caminar cerca de la iglesia de San Lorenzo para ir hasta el Centro de la ciudad.

“Hace falta la ruta, viene mucha gente desde la Fidel Velázquez, yo ya me muevo en camioneta”, dijo la señora Ramírez, de 80 años.

Comentó que cuando necesita acudir a la zona Centro camina alrededor de 10 minutos, desde el Parque de la Familia hasta el área de San Lorenzo.

“Antes que traía mi andador era difícil subirme para ir al Centro, hasta la Lerdo, y cuando voy a pagar el teléfono necesito agarrar un Uber hasta la Tecnológico. Cuando no tenemos la camioneta disponible llegué a pagar más de 60 pesos para ir al Seguro que está por la Cruz Roja, pero ahora que ya está más caro no sé cuánto sale, por eso a veces me llevan”, dijo la señora Ramírez.