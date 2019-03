Pega a toda la ciudad falta de alimentos

Ciudad Juárez— En lo que va del año las solicitudes de familias de escasos recursos que piden un apoyo para el Banco de Alimentos de la Fundación Zaragoza, ha aumentado casi el doble en relación con las peticiones del año pasado, lo que es un indicador de que el hambre por diversos motivos ha permanecido en la ciudad, dio a conocer Verónica Jiménez, directora de la organización.

En norporniente, surponiente y suroriente, desde Anapra, Lomas de Poleo y los kilómetros, explicó que son cerca de mil casos ya identificados de familias que tienen condiciones de necesidad, que carecen de servicios básicos en sus viviendas y viven con falta de oportunidades a causa de sus alojamientos tan lejanos.

“La situación de Juárez siempre ha sido complicada por ser una ciudad fronteriza, porque tenemos mucha población flotante pero pues ahora vemos que se ha agravado la situación con más gente que está viniendo de otras partes de la República, incluso de otros países”, dijo.

La directora expuso que el Banco de Alimentos es un programa que inició desde el 2005 y mediante el cual se acopia donaciones de alimento de distintas empresas socialmente responsables, y con ello se arman dotaciones alimenticias que se entregan a las familias una vez a la semana.

“Por diferentes causas y en diferentes épocas ha habido variantes muy significativas, pero desgraciadamente la situación del hambre ha permanecido durante todos estos años”, comentó.

“Después de esa situación se estabilizó un poco en cuestión de la calidad de vida de las personas que volvieron a encontrar fuentes de trabajo u opciones que les dieran recursos y permitirles satisfacer sus necesidades básicas, pero desgraciadamente el problema de la mal nutrición no ha disminuido”, señaló.

Jiménez narró que esto es a causa de falta de recursos, ya que las familias tiene muchas cosas que pagar en su lista y por otra parte está la mal información de saber qué comida nutritiva adquirir con poco dinero.

“No estamos culturalmente educados en este sentido por estar también en una ciudad fronteriza donde hay mucho alimento que no es nutritivo, el denominado chatarra, es más fácil con el poco dinero que tengo comprar alimento que engorda pero no nutre y desgraciadamente ese es el problema también que tienen los niños”, agregó.

Resaltó que la mal nutrición no sólo implica un bajo peso sino también la obesidad, y puntualizó que México es uno de los principales países con problemas de obesidad y aquí Juárez igual cuenta con altos índices de niños con obesidad, no por comer demasiado sino por consumir productos que engordan y no nutren.

La directora de la fundación también informó que actualmente la Fundación entrega más de 9 mil 200 desayunos diarios en 47 escuelas de zonas urbano marginadas en las que los niños van a clases sin desayunar y no cumplen con los requerimientos nutricionales diarios.





