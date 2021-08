Pedirán a JCAS acelerar trabajos de conexión al Dren 2-A

Ciudad Juárez— Ante la falta de avances en los trabajos que se realizan para conectar la obra pluvial del Parque Central al Dren 2A, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) indicó que enviará a la brevedad un oficio a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) para urgir a la empresa encargada, acelerar las acciones.

Lo anterior, debido a la inquietud que han externado automovilistas por los socavones y zanjas que prevalecen sobre la avenida Tecnológico, a la altura de la calle Pedro Meneses Hoyos; así como en el bulevar Teófilo Borunda, en el cruce con Las Parcelas y que no sólo han aumentado los tiempos de traslado, sino que también ponen en riesgo a los conductores.

“Hay preocupación porque no se ve que haya grandes avances, no sé si la lluvia no ha permitido continuar con los trabajos, pero emitiremos un oficio a la Junta por lo que queda pendiente en la conexión al Dren y la obra sobre la Tecnológico, en el carril de extrema derecha del cuerpo oriente, donde está el vaso de captación, lo más probables es que deban reanudar las labores de manera inmediata ya que el clima lo permite”, comentó Gustavo Elizondo, titular de la SCOP.

Coincidió en que existe un estado de alerta por parte de los conductores, sobre todo, tras el colapso de uno de los muros de contención del Dren 2-A, a la altura de uno de los accesos al fraccionamiento Misión de los Lagos. “Sí es un motivo de preocupación, por eso estamos pidiendo a la JCAS que exija al contratista la terminación de las obras que ya tienen varios meses obstruyendo los carriles”, dijo.

De acuerdo con información de Gobierno del Estado, las obras de conexión pluvial del Parque Central al Dren son realizadas a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, en coordinación con la JCAS, luego de destinarse 153 millones de pesos en la construcción de cuatro vasos de captación de lluvia y un canal de irrigación, con el propósito de evitar las inundaciones en la zona.(Eduardo Lara)