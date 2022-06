Pediatras se alistan aquí para hepatitis infantil

Ciudad Juárez— El Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez informó que está preparándose para cuando ocurran incidencias de la nueva hepatitis infantil de origen desconocido. La neuróloga pediatra y presidenta del gremio, Carolina Aguilar, aseveró que aunado a la instrucción y actualización que llevan como profesionales, los colegiados tanto públicos como privados recibirán un curso del infectólogo Enrique Rodríguez Barragán.

Señaló que no han detectado todavía casos locales de la enfermedad, la cual desde el 5 de abril se dispersó en países del continente europeo, en Israel, Estados Unidos y más recientemente en México, ocasionando –en casos graves– que los pequeños previamente sanos ameriten un trasplante de hígado urgente. Externó que es importante no caer en un pánico generalizado.

“Los padres deben estar atentos a los síntomas: diarrea, vómito, señales de ictericia (piel y ojos amarillos). En caso de encontrarlos, deben ir inmediatamente a su doctor. La prevención recae en medidas básicas: lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, lo cual ayuda a evitar también otros tipos de virus”, manifestó. Resaltó que la reunión con el experto será el próximo jueves 16 de junio.

Aguilar agregó que al no haber todavía claridad respecto a la causa de este nuevo ramal de la hepatitis, que se diferencia de los tipos A, B, C, D y E, aún no se puede dimensionar el impacto que generará. Resaltó que si bien no hay necesidad de un miedo colectivo, sí se trata de una afección que requerirá vigilancia epidemiológica, puesto que en algunas ocasiones ha causado estragos entre varios afectados.

“Durante las investigaciones se ha visto que, relativamente, en comparación con la enfermedad por Covid-19, son pocos los pacientes que llegan a infectarse por este tipo de enfermedad”, expuso.

Resaltó que la mayoría de los afectados tienen menos de 5 años de edad, habiendo un promedio entre los de dos años. Externó que los laboratorios pueden evaluar las enzimas hepáticas, hecho que coadyuvará, junto con el aspecto clínico, a tener un diagnóstico certero. Resaltó que aunque se trata de una situación de la cual se desconocen múltiples aspectos, los médicos siguen haciendo su trabajo.

“Todos los especialistas en pediatría están actualmente buscando información, actualizándose. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso en la ciudad, tenemos que guardar la calma, tratar de no generar una angustia excesiva ante este escenario”, puntualizó y mencionó que otros de los indicios pueden verse en las evacuaciones de los niños, si se observan con una coloración diferente a la normal.

avargas@redaccion.diario.com.mx