Pedía guardia dinero para no hacer fila

Ciudad Juárez— Ante la consignación de un guardia de seguridad de Recaudación de Rentas del módulo El Paseo, la titular de la dependencia en la Zona Norte, Laura Marín, descartó que haya más quejas en contra de personal externo o propio de la oficina, sin embargo, reiteró que “no se solaparán actos que atenten contra los contribuyentes”.

La funcionaria informó que fue gracias a la denuncia de una contribuyente que se detectó como un guardia de seguridad pedía dinero a los usuarios para que éstos no hicieran fila al momento de realizar un trámite.

A través de un comunicado, la dependencia informó que se atendió la queja ciudadana, poniendo a disposición de la autoridad competente al guardia de seguridad.

Marín Franco indicó en entrevista para El Diario que ante la situación se realizará un monitoreo más estricto a cada uno de los guardias de seguridad que se encuentran en los diferentes módulos de Recaudación de Rentas, así como a todo el personal propio de la dependencia para evitar cualquier tipo de irregularidad.

“Ya se habló con la compañía contratada para la seguridad y se va a levantar un acta por lo sucedido, hasta ahora no hemos tenido quejas de otros guardias o en otro de los módulos, pero que sirva de alerta para todo el personal de que no vamos permitir este tipo de actos, así tenga que intervenir la autoridad, no vamos a solapar esto”, dijo.

La titular de Recaudación de Rentas en la frontera explicó que tras lo sucedido en el módulo El Paseo se realizará una investigación por parte de la autoridad correspondiente y derivado de la misma se determinará la sanción hacia la empresa contratada para la seguridad.

Por otra parte, exhortó a la ciudadanía a que en caso de detectar cualquier irregularidad en alguno de los módulos de la dependencia realice la denuncia correspondiente. “Queremos ayudar a los contribuyentes, no aprovecharnos de ellos, que tengan la confianza de interponer sus quejas porque sólo así podemos tomar medidas”, puntualizó. (Eduardo Lara)

