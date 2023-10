Pedalean por la salud femenina

Ciudad Juárez.- El cáncer de mama que logró superar Alejandra Castruita, de 50 años, la hizo concientizar sobre la importancia de cuidar la salud a través de la prevención.

Ella acompañó a un centenar de ciclistas a la Rodada Rosa, organizada por el grupo Potrancas Salvajes, para conmemorar el mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama, establecido en octubre.

Fue hace cinco años que Alejandra empezó con una molestia por la que tuvieron que enviarla a practicarse estudios médicos y le confirmaron que era cáncer mamario en etapa cuatro, contó.

“Gracias a Dios se detuvo esto, y estoy aquí, por eso el consejo que les doy es que cuando noten algo extraño en su cuerpo se revisen… no lo dejes pasar, primero está tu vida, y si tú estás bien, tu familia lo estará. No tengas miedo de que te toquen o te revisen, es preferible a que te toque estar en una situación de donde ya no puedas salir”, expresó Alejandra.

Fueron alrededor de 15 kilómetros los que se recorrieron durante la Rodada Rosa, que inició en el centro de Radiología, Intervencionismo y Diagnóstico Avanzado de Cáncer de Mama (Ridacam), colaborador del evento.

En caravana, las ciclistas salieron a pedalear con las bicicletas adornadas con globos como una forma de visibilizar la importancia de prevenir este padecimiento.

Alejandra comentó que para prevenir una enfermedad es importante mantener una buena alimentación, hacer actividad física, realizarse revisiones periódicas, y si está pasando por la enfermedad, el apoyo y la empatía de la familia es esencial.

“Como mujer yo les pido que si ven a su mamá, su amiga o a quien sea, que le brinden apoyo, abrácenla, para que esas defensas se levanten, y ese cáncer no llegue a avanzar”, expresó.

La rodada inició a las 8:30 de la mañana, en la Plaza Primavera, ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín, en donde se instalaron módulos por parte del Hospital Civil Libertad, y el personal brindó trípticos e información sobre temas de salud mental y menopausia.

También el personal del Hospital General dio pláticas sobre cáncer de mama, cervicouterino y toma de presión arterial, glucosa y peso.

Por su parte, Haydee Richarte, integrante de Potrancas Salvajes, dijo que los módulos se instalaron para dar a conocer información que sirva para detectar enfermedades a tiempo.

“Dentro del ciclismo tenemos compañeras que ya pasaron la batalla del cáncer de mama, más bien se hizo por esto, para ayudarles y que por medio del deporte puedan llevar una vida más sana”, añadió.

