Patean el balón

La primera vez que Andrea Martínez, de 11 años y que padece autismo, fue a los entrenamientos a la cancha de futbol estaba indecisa, pero al ver a otra menor con síndrome de Down de su equipo pisando las líneas del terreno de juego, le brotó una sonrisa y caminó para tomarla de la mano, platicó Mayela Hernández, madre de la menor.

Andrea pateó ayer el balón junto con otros 25 integrantes de la Escuela de Futbol por la Inclusión, quienes tienen algún tipo padecimiento como autismo, síndrome de Down, espasticidad, paraplejia o están en silla de ruedas.

“Se identifican con otros chicos que al igual que ellos tienen problemas de lenguaje, se comunican, no sé cómo pero lo hacen perfectamente en la cancha”, expresó Mayela.

Desde que los padres de Andrea decidieron inscribirla en la escuela de futbol, el domingo ya se convirtió en una mañana familiar y un día para golear por la inclusión de las personas con discapacidad.

El primer encuentro que jugaron las deportistas fue contra los futbolistas regulares de la liga Fuerza Juárez de la escuela FC Bulls.

Fue por una hora que personas entre 4 y 23 años, inscritas en las categorías menores de 15 y mayores de 15 salieron al campo acompañados de sus entrenadores que los guiaban para llegar a la meta, mientras sus familiares se mantuvieron cerca para apoyarlos con gritos y aplausos.





Unidos por un balón

Emocionados los nuevos goleadores especiales de la liga chica lograron vencer 4-0 a los de la FC Juárez, y en la categoría grande 5-3.

“La idea principal es a inclusión, es la base, que se integren a la sociedad, porque como vemos los niños no tienen participación en cuestión deportiva, no la hay, entonces aquí la idea es que no jueguen nada más con niños con discapacidad, que jueguen con otros niños que no la tienen, que participen en sus ligas regularmente, que ellos sean parte de la sociedad”, explicó Carlos Alonso Martínez, entrenador de la escuela de fútbol.

Los dos equipos entrenarán los miércoles y viernes por la tarde y son acompañados por tres terapeutas y cinco maestros.

Algunos de los futbolistas participan en los torneos de béisbol de los Centros de Atención Múltiple (CAMS).

El programa se realizó por parte del Gobierno del estado y es completamente gratuito. Además el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez abrirá un espacio en el estadio para que los jugadores especiales vayan a los partidos.

El partido de fútbol se llevó acabo en la escuela FC Bulls, ubicada en la calle Coahuila y Calle Tercera, de la colonia El Granjero, a las 10:00 de la mañana. (Verónica Domínguez / El Diario)





