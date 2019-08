Pasó interna 6 días incomunicada en celda de castigo, denuncia

Un Tribunal de Control realizó un extrañamiento a la directora del Cereso femenil de Ciudad Juárez para pedirle que se respete el derecho de las internas a contar con un abogado. Esto luego de que una procesada denunció que durante seis días fue segregada en una celda de castigo y se le impidió comunicarse con su representante legal.

En una audiencia realizada ayer en la Tercera Sala de la Ciudad Judicial, el abogado de Juana Nava Matías le dio a conocer a la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales que sin motivo el pasado 2 de agosto su representada fue aislada temporalmente en una celda de castigo sin derecho a recibir visitas ni a realizar las actividades laborales permitidas en ese centro carcelario.

Por lo que él se presentó el lunes pasado en el penal, ubicado en la calle Barranco Azul junto a la Guarnición Militar y el reclusorio varonil, se entrevistó con Nava Matías y ella le avisó que desde unas horas antes estaba separada del resto de la población carcelaria.

El litigante, Marco Gloria, dijo que de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal se le debía haber notificado la sanción disciplinaria para darle derecho a la defensa a una audiencia con las autoridades penitenciarias y de allegarse de medios de prueba. Pero no se le dio ningún documento sobre el procedimiento disciplinario impuesto y el miércoles cuando trató de volver a hablar con Nava la directiva del penal no le permitió ingresar, señalando que él no estaba nombrado para representar a Juana Nava.

Ante la jueza, la interna también hizo uso de su derecho material a la defensa, al decir “supuestamente dicen o he visto que por pelea, discusión o cualquier otra cosa meten a las dos a restricción y en esta ocasión nada más a mí, sin mayor cuestionamiento. Entra y sanseacabó y no me dejaron ver a mi abogado”.

La directora del centro carcelario, Cecilia Pacheco, también estuvo en la diligencia y refirió que efectivamente el 2 de agosto se ingresó a Nava Matías al área de restricción de tránsito por una agresión a otra reclusa con el consentimiento del Comité Técnico el Cereso Femenil y por seis días. La funcionaria también señaló que no se permitió la entrada del abogado el pasado 7 de agosto y reconoció que no se le asignó un abogado a Nava Matías cuando supuestamente el Comité Técnico sesionó para analizar la medida correctiva.

Después de un debate entre el abogado y la directora así como un comentario por parte de la agente del MP citada para la diligencia y quien pidió al Tribunal que haga cumplir el derecho de acceso a la defensa, la jueza emitió un extrañamiento a la directora y le dio vista a la fiscal para que inicie una investigación por la posible comisión de un delito, si así lo estima.

La jueza le dijo a la directora que sobre cualquier reglamento interno, esto en alusión a lo señalado minutos antes por Pacheco en el sentido que no se permitió el ingreso del litigante particular por desconocer si estaba nombrado y si tenía cédula, debe prevalecer la ley.

Nava Matías se encuentra recluida por presuntamente haber asesinado por celos a su pareja sentimental, Alejandro Galván.