¡Pásele! todo es de segunda

Ciudad Juárez.— Sin permiso para vender sus productos, obstruyendo calles de gran flujo vehicular y de peatones, o instalados al exterior de escuelas y hospitales, es como laboran los mercados informales de esta ciudad, actividad a la que recurren muchas familias para su sustento al ser desempleados o padecer alguna enfermedad.

Estefanía Hernández es una mujer de 50 años de edad, quien desde hace año y medio vende ropa en un mercado ubicado en la calle Santiago y Manuel Acuña; detalló que optó por esta forma de empleo luego de que su esposo no pudo continuar trabajando por estar enfermo, por lo que es como obtiene el sustento de su hogar y medicinas.

“Lo que saco de aquí lo ocupo para el gasto de la casa, es como me mantengo porque mi esposo tiene casi dos años que se me enfermó y no puede trabajar. También vendo los lunes por la Santa María, nada más vendo allá y aquí, y lo utilizó para la comida y lo que me hace falta… yo y mi esposo tenemos diabetes y con esto compramos los medicamentos, pero tiene uno que trabajar para comer”, explicó.

Hasta un 30 por ciento ha aumentado el comercio informal en esta ciudad fronteriza, derivado de la contingencia que obligó a muchas familias a buscar otras opciones para obtener recursos, señaló Arturo Urquidi Astorga, director de Regulación Comercial.

“Después de la pandemia crecieron mucho porque los trabajos en maquilas bajaron, y en su experiencia muchos optaron por el informal que ha crecido”, expresó.

Indicó que del 1 de enero de 2017 al 30 de marzo del año en curso, se han otorgado un total de 10 mil 481 permisos a negocios que han solicitado su regularización; de dicha cifra 921 se refieren a aperturas, mientras que 9 mil 560 a renovación.

Además, invitó a los comerciantes a que se acerquen a la dirección para que se les otorgue su permiso, ya que hasta el 30 de abril permanecerá el descuento del 50 por ciento, mientras que para adultos mayores y discapacitados la rebaja es del 60 por ciento.

Detalló que a partir del mes de mayo comenzarán a realizar recorridos para identificar los negocios que están o no regularizados, y en su caso se invitará a que lo realicen o por consecuencia serán retirados de los mercados.

“Traemos una nueva revisión donde no queremos que los informales ocupen las banquetas y estamos regulándolos para que las cosas las hagan mejor; los informales hacen un negocio y la gente se aliviana con sus trabajos, y el trabajo de nosotros es otorgar permisos para que no ocupen las escuelas u hospitales”, mencionó Urquidi Astorga.

