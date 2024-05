Pasarán más de 3 décadas en prisión por homicidio cometido en 2022

Ciudad Juárez.- Julio César L. A., Aureliano H. C. y Yurel Alfredo C. O. y/o Yuren C. O., fueron sentenciados a pasar 33 años y cuatro meses de prisión, al ser encontrados culpables por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa cometidos el 16 de julio del 2022. El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida demostró que el pasado 16 de julio de 2022, cerca de las 22:00 horas, Julio César L. A., Aureliano H. C. y Yurel Alfredo C. O. y/o Yuren C. O., llegaron a bordo de un vehículo al exterior de la casa ubicada en la calle Volcán de Lascar, del fraccionamiento Parajes de San Isidro y dispararon contra Juan Daniel D. A.

La víctima falleció en el lugar, mientras que otro hombre resultó con heridas de bala en diversas partes del cuerpo.

Los ahora sentenciados, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Además de la pena privativa de la libertad que cumplirán recluidos en el Cereso 3, los responsables deberán realizar el pago de 486 mil 774 pesos, por concepto de reparación del daño y gastos funerarios, resolvió el Tribunal.