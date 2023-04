Pasan migrantes aquí de 10 mil a los 15 mil

Ciudad Juárez.— Ante el arribo diario de más migrantes a bordo del tren de carga y la saturación de los 24 espacios humanitarios registrados en la ciudad, autoridades estiman que actualmente se encuentran varadas en Juárez más de 15 mil personas en situación de movilidad, con la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos.

“Los albergues están prácticamente llenos”, “sabemos que hay personas en albergues, alrededor de 2 mil 500, pero la inmensa mayoría están dispersas en la ciudad, no solamente en espacios de alquiler o en hoteles, sino que muchas están ocupando fincas abandonadas, que inclusive en algunos casos hasta se las han prestado”, informó el coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Valenzuela Peralta.

Migrantes que han arribado a Ciudad Juárez los últimos días han encontrado en las distintas plazas del Centro Histórico un lugar para dormir dados los altos costos para rentar espacios que no cuentan con servicios suficientes, según contaron algunos.

Venezolanos entrevistados acusaron que hay albergues (iglesias cristianas) en el centro que les cobran hasta por ocasión en que usan el baño, cuando algunos de ellos no tienen suficiente dinero pues perdieron todo de camino a Ciudad Juárez y no han encontrado trabajo aquí por no tener un lugar de renta para dormir y asearse.

Además, dijeron desconocer los espacios seguros para refugiarse que existen en la ciudad, y algunos confesaron sentir desconfianza de pedir refugio luego del incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de esta ciudad, en donde murieron 40 migrantes.

Otros, que tienen semanas e incluso meses en la frontera, dijeron que han formado grupos para poder pagar rentas de hasta 21 mil pesos mensuales o cuartos de hotel con un costo de 600 pesos por noche, lo cual solventan con la venta de alimentos típicos de Venezuela, como son las arepas, en empleos formales e informales, limpiando los vidrios de los vehículos en los semáforos o pidiendo dinero.

Aunque no existe un registro oficial de cuántas personas migrantes hay en la ciudad, debido a la continua llegada de decenas a bordo del tren de carga que atraviesa México, el coordinador de Coespo estimó que se trata al menos de 15 mil personas provenientes principalmente de Venezuela, pero también de otras regiones de Centroamérica, Sudamérica y México.

“Creemos que estamos en un momento en donde por el número de personas que hay en albergues y que vemos en las calles, esto ya rebasa las estimaciones de que en la ciudad hay de tres a cinco veces el número de personas que hay en albergues. Ahorita hay aproximadamente 2 mil 500 personas en albergues y ya creo que podríamos considerar una cifra de no menos de 15 mil personas en la ciudad; por el número de personas en albergues, las que vienen a solicitar servicios y las que están llegando en el tren. Puede ser incluso una cifra conservadora”, explicó.

Mientras que activistas estiman que cada semana arriban a esta frontera más de mil personas a bordo del tren de carga, el funcionario estatal informó que los 24 espacios humanitarios que tienen registrados para albergar a migrantes en Ciudad Juárez ya se encuentran saturados, por lo que únicamente se canalizan familias o casos de mayor vulnerabilidad cuando se desocupan espacios.

Debido a la falta de espacios en los albergues, las personas que llegan a la ciudad acuden a lugares en donde ya se encuentran otras personas migrantes, como son fincas abandonadas, dijo Valenzuela Peralta.

Para otros, la única opción al arribar a la frontera es dormir a la intemperie, por lo que durante las noches en plazas como la del Periodista, del Monumento a Juárez, de la Misión de Guadalupe y la Juan Gabriel se observan grupos de migrantes entre cobijas, mochilas, cajas de cartón y hasta casas de acampar.

Hay quienes aprovechan las estaciones de pánico del Corredor Seguro para las Mujeres para cargar sus teléfonos móviles y usar la señal de internet inalámbrica gratuita. Y decenas más acampan sobre la acera del estacionamiento de la Presidencia Municipal, frente al INM en donde exigen justicia por los 40 extranjeros que murieron y los 27 que sufrieron quemaduras o intoxicación.

Aunque el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a las personas en situación de movilidad que no se trasladen a la frontera hasta contar con una cita para cruzar en busca de una excepción humanitaria a través de la aplicación móvil CBP One, debido a una falla, desde hace días dicha app les pide a los migrantes acercarse a la frontera, incluso estando ya en Ciudad Juárez.

“Debe estar cerca de la frontera suroeste de los Estados Unidos de América (en el centro o norte de México) para programar una cita en un punto de entrada”, es lo que han leído desde que entraron a México y consiguieron un número telefónico mexicano un grupo de migrantes venezolanos entrevistados por El Diario.

Es un mensaje que les aparece en la aplicación CBP One, y que les impide continuar con la solicitud para pedir asilo o refugio a Estados Unidos, tras salir de su país por situaciones de pobreza o vulnerabilidad, según cuentan.

Ese grupo en particular llegó hace tres días, con una idea que chocó con la realidad con que se encontraron: las rentas son más caras de lo pensado, los lugares más lejanos, las oportunidades menos, y el trato de la Policía muy distinto al que se les había pintado mediante mensajería instantánea con conocidos que ya estaban en Juárez desde hace meses.

“Todo cambió con lo que pasó. Hasta los que han estado aquí desde antes nos han dicho que todo es distinto. Hoy solo nos vinieron a decir que recogiéramos la basura que hiciéramos pero más nada. Y claro que lo vamos a hacer”, contó José, de 48 años.

Es el de mayor edad en su grupo. El más joven tiene 25. Todos tienen clara una cosa: “no queremos pedir en los semáforos. No vinimos a dar lástima”, dijo Eduard, de 34.

Dicen que se quedaron sin nada. El Tapón del Darién, una selva de entrada a Panamá, para ellos significó el quedarse sin nada más que el cambio de ropa que tenían. Luego en la entrada a México la única forma de transportarse fue el tren. “Vimos gente llorar mientras nos daban comida y agua cuando veníamos en el tren”, contó Leonardo, de 34.

Viajan solo en tren porque “por cualquier otra forma no te dejan”, dijo Leonardo. Por avión, no se respetaron los permisos que tenía ni él ni una familia que vio cómo la rechazaron al intentar entrar para tomar su vuelo. Por camión, se arriesgaban a que en una parada técnica los bajaran a todos y llevaran a un centro de detención, sin importar si tenían permiso de estancia en México o no, agregó.

En Juárez tienen cinco días y no han encontrado un lugar de renta barato y que les dé condiciones dignas. O pagan para dormir en el piso, o por no tener baño, regaderas, o pagan hasta por ir al sanitario, como un albergue cercano en el Centro Histórico.

Revelaron que desconocían a dónde acudir para obtener asesoría sobre su estatus migratorio y los procesos que podían llevar para buscar entrar a Estados Unidos o regularizar su situación en México, además de que no sabían a qué albergues se podían acercar.

Por ello han dormido en la calle. Esta noche fue de dormir en la Plaza Juan Gabriel, entre la calle María Martínez e Ignacio Mariscal, frente al Gimnasio Municipal Josué Neri Santos. Por colchón usan cajas de cartón, y se rodean de sus mochilas para cuidar sus pertenencias.

Quieren, contó José, un lugar para rentar y poder dormir y asearse con tranquilidad. Con ello podrían conseguir un trabajo, y con ese trabajo formal un permiso de estancia en Juárez, pues el Instituto Nacional de Migración ha estado condicionando la expedición de formas múltiples migratorias a cambio de cartas de compromiso de los empleadores de personas migrantes.

Además de desconocer sobre albergues en la ciudad, sienten también cierto temor, desconfianza de los que están disponibles, “con todo lo que pasó”, refiriéndose a la tragedia donde 40 personas perdieron la vida tras un incendio en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, desde la última semana de marzo sus agentes han mantenido un encuentro promedio de más de mil personas migrantes al día en la frontera con México.

El coordinador del Coespo recordó a las personas que buscan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo político, que la frontera sigue cerrada para los migrantes, por lo que les pidió no dejarse llevar por rumores o noticias falsas dadas a través de redes sociales que los convocan en los puentes internacionales o el río Bravo, sino informarse por canales oficiales.

Ante el fenómeno migratorio actual que vive Ciudad Juárez, también le pidió a la comunidad fronteriza que no renuncie a la solidaridad y la generosidad que la ha caracterizado históricamente, por tratarse de una ciudad migrante.

“Diariamente escuchamos historias de personas que verdaderamente han luchado mucho por llegar hasta aquí, conocemos historias inspiradoras de esa lucha que los ha traído hasta aquí buscando lo que todos queremos, que es una mejor calidad de vida. Entonces sí, de pronto van a notar a personas impacientes, desesperadas, pero que lo único que quieren es una oportunidad para obtener una mejor calidad de vida. Y mientras no se encuentren en posibilidad de ingresar a Estados Unidos, a donde pretenden llegar, lo que podemos hacer aquí es ofrecerles un trato digno y oportunidades durante su estancia”, apuntó.

El desafío actual de Ciudad Juárez es poder llegar a toda la población que no está dentro de la red de prestadores de servicios a la población en situación de movilidad, gubernamentales o no gubernamentales, finalizó el funcionario.