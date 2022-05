PASA, sólo por la mañana

Ciudad Juárez.- El horario del servicio de recolección de basura se proyecta modificar para que los camiones pasen sólo por las mañanas, a fin de tratar de solucionar el problema de los pepenadores en el relleno sanitario, ya que actualmente por su presencia no se cumple con la Norma 083 Semarnat 2003.

Además se presume que por su estancia en el lugar este año sucedieron dos grandes incendios que tardaron horas en sofocarse. Se estima que los recolectores de residuos se encuentran ahí desde el 2016, pero no hay datos precisos porque las autoridades municipales aseguran que ese problema ya tiene años.

PUBLICIDAD

Aunque es urgente que los pepenadores se saquen del lugar, el problema no es sencillo de resolver, aseguraron regidores de oposición.

“Te genera una improductividad total, sí se puede buscar la manera de ordenar a los pepenadores, claro que se puede arreglar pero hay muchos intereses adentro”, indicó Jorge Gutiérrez Casad, edil del Partido Revolucionario Institucional.

Al inicio de la administración municipal los regidores que integran la Comisión de Servicios Públicos acudieron al relleno sanitario y vieron cómo personas recolectoras de material trabajan en el tiradero, lo que alertó a algunos, como Austria Galindo Rodríguez.

“La visita al relleno sanitario develó muchas cosas, tanto cómo operaba PASA sobre la báscula, sobre cómo llega la basura, cómo se compacta, cómo están ahí los pepenadores a altas horas de la noche, lo peligroso que es”, aseguró Galindo.

Dijo que los mismos pepenadores le indicaron que son varios grupos los que trabajan ahí en diferentes turnos.

“Cuando llegan los camiones y vacían la basura las compactadoras empiezan a hacer su trabajo, es muy delicado, es peligroso, ahí se habla de que hay prostitución, hay diferentes casos de delitos y un problema social”, mencionó la regidora.

Los recolectores de residuos que trabajan ahí son unos 100, aunque el número varía cada día, afirmó Ernesto Guevara Vázquez, director general de Servicios Públicos Municipales, quien reconoce que por la presencia de los pepenadores no se cumple con la NOM, pero también es un problema social.

“Sabemos que la norma no permite eso, sin embargo, es algo que hemos heredado de administraciones anteriores, no es un tema nuevo, los pepenadores inclusive tienen una agrupación que se llama Socosema, ellos piden también derechos”, afirmó el funcionario.

“Sabemos que incumplimos con la norma, pero también sabemos que es un problema social”.

Lo que fue el relleno

En noviembre de 2011 el Municipio de Juárez fue reconocido por empresas privadas por sus acciones de recolección de basura y tratamiento de desechos en el relleno sanitario, esto dentro del programa “Limpiemos Nuestro México”.

Los proyectos reconocidos en el concurso “Ciudades más Limpias de México” son la recolección de basura, la operación del relleno sanitario, la generación de electricidad en el relleno sanitario, el tratamiento de las llantas usadas y reciclado de desechos domésticos.

El premio fue otorgado por el Grupo Salinas, Grupo Bimbo y Fundación Azteca.

En esa época no operaban personas recogiendo basura en el relleno sanitario, en el lugar funcionaba una planta recicladora de material donde se empleaba a 150 pepenadores, quienes separaban la basura para la empresa Bestway.

Sin embargo, en julio de 2016 la recicladora ardió y se perdió todo, previo a ese suceso un grupo de pepenadores se había manifestado para que se les permitiera seguir laborando dentro del relleno sanitario, sin embargo, el entonces director de Limpia había rechazado rotundamente permitirles laborar en el lugar por ser un condicionante de la certificación que tenía el tiradero de basura.

Allí se reciclaba el cinco por ciento de la basura que se generaba en Juárez.

Sólo 80 personas trabajaban en las bandas para desagregar la basura y el resto en las maniobras de revisión y empaquetado, de acuerdo con datos periodísticos.

Además de los incendios que se presentan en el relleno, que se sospecha son causados por los pepenadores, su operación en el lugar pone en riesgo su integridad, como ocurrió el 10 de abril pasado cuando uno de ellos murió aplastado por una máquina, según lo reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El director de Servicios Públicos afirmó que uno de los riesgos de que los pepenadores trabajen en el relleno sanitario es precisamente por su seguridad.

“Para la compactación de la basura se utiliza maquinaria pesada de alto nivel, el que existan compañeros pepenadores más que nada es un riesgo para la integridad de ellos, sin embargo, sabemos que también es una fuente de ingresos que llevan a sus familias, por eso quiero hacer mucho énfasis de que sabemos que sí están violando la norma, pero también sabemos que es gente que de ahí percibe su ingreso”, manifestó.

Municipio busca poner orden

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar reiteró que el Municipio no quiere perjudicar a los recolectores de basura, y aseguró que ya se está buscando una solución.

“No queremos afectar a nadie, sin embargo, creo que estos últimos acontecimientos nos obligan; yo, si estuviera del otro lado, si fuera un juarense que no estuviera como presidente, pues le exigiría al presidente que tomara cartas en el asunto; estamos haciendo un análisis”, aseguró.

Dijo que se va a revisar la NOM, y se tratará de establecer un horario de operación, ya que actualmente debido a que la empresa concesionaria de la basura PASA trabaja en dos turnos, el lugar está abierto día y noche y ahí están los recolectores de residuos.

“Vamos a poner un horario en el relleno, el que no haya horario ha permitido que se dé una serie de situaciones como las que ya hemos visto, como los incendios, inclusive algunos se han accidentado ahí con las máquinas, entonces vamos a poner un horario. Estamos revisando cuál debe ser ese horario y vamos a analizar a fondo qué vamos a hacer con ese tema”, aseguró el alcalde.

Dijo que aunque el Municipio recibió así el relleno, no es un pretexto y se va a poner orden.

“Vamos a poner orden, ya lo estamos revisando a partir de este incendio y estaremos anunciando muy pronto qué es lo que vamos a hacer”, puntualizó.

“No puede haber un control donde no hay horario, no hay restricciones, no hay nada, o sea, a cualquier hora pueden ir y tirar basura, entonces lo primero que concluye el análisis es que deben de tener un horario y un control en ese horario de lo que entra, y luego vamos a revisar el tema de los pepenadores, si la NOM no lo permite no debemos estar violando la ley”.

Pérez Cuéllar dijo que también están revisando las concesiones que funcionan en el relleno sanitario, ya que hay una empresa que tenía permiso para reciclar la basura, pero no lo están haciendo.

“Si no lo están haciendo, lo vamos a hacer nosotros, el Gobierno municipal, ellos tienen que cumplir con sus obligaciones y tampoco los queremos obligar a hacer eso, simplemente que haya alguien que formalmente se ocupe”, indicó.

El 20 de abril se registró el último siniestro en el relleno sanitario, el fuego inició en la parte superior del relleno, en un predio de aproximadamente 400 metros cuadrados, el cual se controló en más de 12 horas y para apagarlo totalmente los bomberos tardaron cuatro días.

El director de Servicios Públicos aseguró que se regresará a un solo turno para la recolección de basura, y de esta manera el relleno sanitario se abrirá a las 6:00 de la mañana y se cerrará a más tardar las 6:00 de la tarde.

“Eso nos permitirá que ya no haya camiones disponiendo de la basura en el relleno y ya cuando no hay basura, ya no tenemos pepenadores, entonces esa sería la primera fase”, explicó Ernesto Guevara Gutiérrez.