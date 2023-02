Pasa frente a primaria río de aguas negras

Ciudad Juárez.- Mientras en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) está sin uso un crédito para la reparación de colectores del norponiente de la ciudad, en calles de la zona la contaminación con el drenaje persiste, como en el paso a una escuela donde estudian 130 niños.

“Esa corriente de agua no se ha podido erradicar porque es muy grande, pero no le han puesto el empeño para mejorar. Sí ha sido un factor, más que nada un foco de infección, porque son puras aguas negras”, dijo Elsa Iveth Valenzuela, directora del plantel Educando a la Niñez, ubicado sobre la calle Canutillo, en la colonia Ladrillera.

PUBLICIDAD

A unos metros, en la esquina con la calle Villa Coronado, el agua residual brota de las alcantarillas y, después de una cuadra hacia el norte, llega hasta el cauce del río Bravo, problema que, indicaron entrevistados, tiene varios años.

“De repente (hay) muchos niños que traen dolores estomacales, vómito y diarrea, no es siempre, como en temporadas, pienso que sí puede estar relacionado; por ejemplo, niños que se llegan a caer no sabemos si se llevaron la mano a la boca, pero pasan por ahí, está en contacto su cuerpo, sus prendas personales, entonces es muy fácil que una bacteria vaya a ellos. No ha sido general en toda la escuela, pero sí tengo etapas en donde unos 10 niños están enfermos de lo mismo”, agregó Valenzuela en entrevista.

Información de la JMAS indica que la fuga de la calle Villa Coronado es parte del sistema de colectores para cuya reposición se tiene un crédito de hasta 27 millones de dólares autorizados desde junio de 2022 por el Banco de Desarrollo de América del Norte, entidad binacional que busca evitar la descarga de hasta mil litros por segundo de drenaje al Bravo.

La reparación, sin embargo, iniciará previsiblemente en septiembre próximo –más de un año después de la autorización del recurso–, como indicó en enero el titular de la JMAS, Sergio Nevárez.

“No hemos empezado absolutamente nada porque tenemos que hacer primero una licitación de la tubería. Cuando salga la licitación de la tubería vamos a empezar el trámite del préstamo”, dijo entonces el funcionario.

“Se separó la tubería para bajarle el costo a la obra; vamos a comprar directamente la tubería y vamos a contratar por otro lado la construcción. Antes (...) el constructor cobraba la tubería adicional, él la compraba y luego cobraba un porcentaje”, agregó Nevárez.

En la zona afectada, mientras, vecinos y transeúntes dijeron lamentar que el problema persista pese a años en los que han presentado quejas ante diversas instancias de Gobierno.

“Está lleno de agua, está todo el año, si antes ahorita está bajito, pero hay veces que tenemos que rodear al río, tenemos que ir hasta allá a rodear”, dijo María de Jesús Macías, de 70 años, antes de cruzar por la intersección junto con dos de sus nietos, a quienes había recogido de otra primaria.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx