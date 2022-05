Pasa el periférico de Real a peligroso y fatal

Ciudad Juárez.— El periférico Camino Real es una de las vialidades consideradas como de mayor peligrosidad en la ciudad, debido al alto número de accidentes automovilísticos que se registran, de acuerdo con las cifras con las que cuenta la Coordinación de Seguridad Vial.

Arlín Vargas, vocera de la corporación, indicó que del 1 de enero al 11 de mayo de este año se han atendido 20 accidentes, en los cuales 4 personas han perdido la vida.

Dijo que la principal causa de estos accidentes ha sido el cambio de carril y el tramo de mayor problemática es el que cruza con la calle Zoltepec.

Durante todo el 2021, en el Camino Real se atendieron 103 accidentes en los que dos personas murieron, una de ellas por atropello y la otra por volcadura, indicó.

El tramo más recurrente fue el cruce con la calle Navojoa y la principal causa también fue el cambio de carril, detalló la portavoz.

Para el criminólogo Adán Herrera Hernández, miembro de la Asociación Estatal de Criminólogos y Criminalistas en el Estado, las condiciones en las que se encuentra el Camino Real, también tienen un enfoque de victimología, ya que esta también abarca los campos de los accidentes.

“La situación catastrófica en la que se encuentra una vialidad con bastante movilidad vehicular como lo es el periférico Camino Real, representa un lugar muy proclive en el cual las personas que por ahí transitan se pueden convertir en víctimas inclusive con consecuencias fatales”, mencionó.

De acuerdo con Herrera, la falta de alumbrado público en todo el periférico, los desbarrancamientos y la falta de vigilancia, son otros de los factores que propician los accidentes.

Destacó que es importante buscar la colaboración entre autoridades y sociedad para atender este problema.

De acuerdo con el archivo periodístico, el pasado 10 de abril dos personas perdieron la vida en un accidente ocurrido en el Camino Real, una de ellas en el lugar del percance y otra al recibir atención médica.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rafael C.V., de 52 años y José S., de quien no se especificó la edad.

Otras tres personas, identificadas como Raúl G.G., de 29 años; Armando R.L., de 48 años y Victoria Alejandra A.P., de 23 años resultaron lesionadas.

El accidente fue reportado en sentido de sur a norte, metros después de la salida a la avenida 16 de Septiembre.

La noche del 30 de enero de este año, dos personas murieron en un accidente ocurrido a la altura del mirador Rosa de los Vientos.

Un automóvil de la marca Ford con placas de Texas PTK-2837 chocó contra uno de los postes centrales del alumbrado del Camino Real luego de que el conductor perdió el control.

Dentro del automóvil quedaron los cadáveres de dos personas entre los fierros retorcidos, mientras que otra fue rescatada ya que sólo resultó herida y fue llevada a un hospital a recibir atención médica.

“La verdad es que no sé por qué nadie ha dicho nada y no lo han considerado como un lugar tan inseguro y de alto riesgo, porque hablar de víctimas no solamente es en sentido de delitos sino como lo menciona la victimología, también de accidentes”, añadió Herrera.

Para saber

• La principal causa en los percances fue el cambio de carril

• El tramo de mayor problemática es el que cruza con la calle Zoltepec

• En el 2021 el tramo más recurrente fue en el cruce con la calle Navojoa

Factores que propician los accidentes

• Condiciones en las que se encuentra la vialidad

• La falta de alumbrado público

• Desbarrancamientos

• La falta de vigilancia