Participó ‘El Espartano’ en atentado vs Leyzaola

Ciudad Juárez— Dos líderes de una célula de supuestos sicarios pertenecientes a la organización delictiva “La Empresa” fueron detenidos con armas y equipo táctico de la Policía estatal, mismo que utilizaban en su indumentaria para presuntamente cometer homicidios y aparentar que los ejecutaban agentes de esa corporación, de acuerdo con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La forma de operar de Hugo Alonso C. L., alias “Espartano”, de 38 años de edad e Irving Alberto C. C., apodado “El Sika” de 27 años, causó la reacción de grupos de la delincuencia organizada que emprendieron recientemente amenazas y ataques contra oficiales de la SSPE en esta ciudad, tras correrse el rumor de que eran los agentes quienes participaban en los homicidios, según la versión de los comandantes de la corporación preventiva.

El grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) registró tres vehículos cuyos ocupantes estuvieron rondando varios domicilios de policías en la presunta planificación de ataques, según se conoció de manera extraoficial.

En un boletín de prensa la SSPE dio a conocer que Hugo Alonso C. L. estuvo en prisión cinco años por participar en la tentativa de homicidio del exsecretario de Seguridad Pública Municipal Julián Leyzaola Pérez.

“El Espartano” fue sentenciado por ese hecho registrado el 8 de mayo del 2015 en la avenida Waterfil, según se informó.

La Fiscalía General de la República (FGR) será quien de seguimiento a la investigación en torno a la captura de estos dos supuestos integrantes del grupo delictivo “La Empresa”.

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) consignaron a los detenidos por el probable delito de posesión de armas de fuego, informó personal de la dependencia.

En este caso la Fiscalía General del Estado (FGE) no intervino, dijo el fiscal Jorge Nava López, quien agregó que por parte del Ministerio Público no hubo solicitud de orden de cateo ante un juez para irrumpir en la propiedad donde fue realizado el arresto.

La CES no precisó el punto exacto en el cual fue realizado el operativo.

Podrían haber cometido mínimo 25 homicidios

La Fiscalía estatal Zona Norte comenzó a la par una revisión de varias carpetas de investigación en las que los capturados pudieran estar involucrados en más homicidios, informó personal de la dependencia.

Ayer trascendió que “El Sika”, contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio, según la causa penal 5231/20, confirmó la SSPE en el comunicado.

Los investigadores de la Fiscalía dijeron, de manera extraoficial, tener antecedentes de que en los últimos meses ambos habrían participado en al menos 25 homicidios dolosos en esta ciudad.

La detención de los presuntos sicarios y el aseguramiento del equipo táctico que aparentemente empleaban en sus ejecuciones, ocurrió la noche del pasado viernes en el cruce las calles Portal de los Gladiadores y Humariza, de la colonia Roma, según dio a conocer la SSPE.

Un equipo de policías estatales al mando del director operativo, Ricardo Realivazquez Domínguez, interceptaron a los hombres cuando viajaban a bordo de una camioneta Chrysler Town & Country, modelo 2005, color dorado, sin matrículas de circulación.

El excarcelado de apodo “El Espartano” trató de huir de los agentes y en el intento sufrió una fractura de tobillo izquierdo, por lo que fue necesaria su hospitalización, se reportó de manera oficial.

En una inspección se localizó en el vehículo y en su persona dos armas cortas calibre 9 milímetros y tres largas, de .223 y 7.62 X 39, de los denominados “cuerno de chivo”, con cargadores abastecidos así como cientos de cartuchos útiles.

Según el reporte también llevaban consigo cinco chalecos antibalas, de los cuales cuatro tenían la leyenda “Policía Estatal” y “Fuerzas Especiales”.

Los mandos sostuvieron que tras interrogarlos dijeron pertenecer al grupo delictivo “La Empresa” y que utilizaban la indumentaria de la Policía Estatal al momento de asesinar a sus rivales, a efecto de crear animadversión generalizada de la delincuencia organizada hacia esa corporación, sostuvo uno de los supervisores de la SSPE que participó en los hechos.

Reportes periodísticos ubican a Hugo Alonso Cerenil Luna, de 33 años, como el conductor de un vehículo Mitsubishi, de color azul, modelo 2004, involucrado en el ataque contra Julián Leyzaola; Cerenil y Jesús Antonio Castañeda Álvarez fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal en Waterfill.

Tras la detención del viernes, la Fiscalía dio a conocer que la SSPE puso a disposición del Ministerio Público un vehículo Hyundai Sonata, color blanco, aparentemente utilizado por los agresores de dos oficiales de la SSPE que fueron atacados a balazos el pasado domingo 3 de enero en el conocido como “puente al revés”, de las avenidas Tecnológico y De la Raza.

El vehículo fue asegurado el viernes en la colonia Roma donde horas después se registró el arresto de “El Espartano” y “El Sika”, de acuerdo con un informe oficial de la SSPE.

El auto se halló en el cruce de las calles Santiago Blancas y Yepómera y está siendo analizado por forenses de Servicios Periciales para determinar si fue el utilizado en el ataque al los elementos que resultaron seriamente lesionados en dicha fecha, según el personal de Fiscalía.

