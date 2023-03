Participan mil en Marcha Separatista

Ciudad Juárez.— Con la exigencia de un alto a todos los tipos de violencia contra las mujeres, cerca de un millar de mujeres, adolescentes, niñas y niños participaron ayer en la Marcha Separatista por el 8 de Marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, por las calles de Ciudad Juárez.

Por primera vez, el contingente caminó del estacionamiento de Plaza Juárez Mall hacia el Memorial Campo Algodonero, gritando consignas como “ni una más”, al exigir un alto al feminicidio en la ciudad.

Antes de partir, las mujeres realizaron un círculo y decidieron quemar decenas de sus brassieres en el estacionamiento del comercial como un signo de liberación a la opresión contra las mujeres.

Alrededor del fuego, varias de ellas compartieron sus testimonios sobre los ataques que han sufrido por amigos, familiares o conocidos, en algunos casos desde niñas, mientras eran apoyadas emocionalmente con gritos de “no estás sola, no estás sola” y “justicia, justicia”.

Daniela, de 23 años de edad, narró que ella decidió participar en la marcha porque fue una víctima de violación sexual y aunque tenía pruebas y la confesión de su violador, las autoridades investigadoras se burlaron de ella.

“Desde muy niña fui abusada y no quiero que mi hermana en un futuro tenga que callar lo que yo callé”, explicó Nayeli, de 22 años de edad, quien ayer salió a las calles con sus amigas, que escribieron en sus manos un número de emergencia como precaución.

Otras más tomaron el micrófono y compartieron cómo fueron abusadas por sus amigos, parejas, familiares o conocidos. Luego comenzaron a caminar por las calles de la ciudad.

Vestidas de morado y con pancartas de exigencia, mientras caminaban las participantes gritaban “ni una más, ni una más”, “ni una asesinada más”, “no somos una, no somos diez; pinche Gobierno, cuéntanos bien” y “el que no aplauda es macho”.

Madres con niños pequeños en brazos, con hijas de la mano, con perritos que piden en letreros el regreso a casa de sus dueñas y grupos de amigas con pañuelos verdes y morados, decidieron unirse a la marcha separatista en la que se pidió a los hombres no participar.

“Debido a las circunstancias de otras convocatorias, nos dimos a la tarea de organizar una marcha totalmente separatista en otro punto de la ciudad; no sólo en el Centro vive nuestra rabia, existe en todas las partes de esta ciudad violenta, feminicida y machista, descentralicemos nuestra lucha, silenciarnos no es una opción, hagamos lo que nadie hace por nosotras”, convocaron las agrupaciones Juárez Feminista, Colectiva Libre Feminista y Amoradas Jrz.

Al grito de “ni una más, ni una más” y “la chota no me cuida, me cuidan mis amigas”, el contingente arribó al Memorial Campo Algodonero, resguardado por agentes de Seguridad Vial.

Los cientos de mujeres llenaron el espacio creado en honor a ocho mujeres asesinadas en 2001 y donde otras madres han colocado cruces rosas de madera para recordar a sus hijas. Ahí, las feministas realizaron también una vigilia para recordar a todas las mujeres asesinadas en esta frontera.

De todas las edades

Paulina llevó a su hija de un año a este evento. La pequeña cargaba su cartón morado de tamaño carta con la leyenda “Mi mami me está enseñando a luchar por mis derechos”. Al preguntarle por qué decidió llevar a su hija, respondió con la voz quebrada: “yo sufrí violencia por parte de su papá y ésta es la manera de demostrarle a mi hija que no tenga miedo”.

Había bebés pequeños, que aún no podían caminar y eran llevados en telas envueltas en el torso de las madres. Y también carriolas, como el caso de Karla, que llevó a su hija de dos años y medio “para darle el ejemplo de que luche por sus derechos, que sea una mujer que haga lo que ella decida, que no se sienta obligada por el hecho de ser mujer a tener hijos, a tener que estudiar tal carrera, ser violentada”. (Con información de Diego Villa)