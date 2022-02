Paran obras del Centro de Convenciones

La construcción del Centro de Convenciones en El Chamizal quedó detenida en tanto la Federación revisa la condición geográfica y jurídica del parque, se acordó ayer en una visita que hizo a la ciudad la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González.

La obra en ‘Los Hoyos’ inició en octubre pasado con movimiento de terracerías, con premura por la administración estatal de Javier Corral, lo que desató la inconformidad de grupos ambientalistas ya que la zona está destinada a ser un espacio ecológico.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó ayer que además se cancela la ampliación del estacionamiento de la empresa Flextronic, a un costado del Monumento a los Niños Héroes, así como la habilitación de las canchas de futbol americano del Club Titanes a espaldas del Colegio de Bachilleres 19, afirmó.

“Vino la secretaria Albores, nos dio mucho gusto recibirla, vino con la encomienda del presidente de ver el tema de El Chamizal”, dijo.

Indicó que la funcionaria dio un recorrido por donde se pretende construir el Centro de Convenciones, así como por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el parque Niños Héroes y terminó en el Museo de El Chamizal.

“Escuchó a todas las voces, escuchó brevemente a quienes promueven el Centro de Convenciones, también a los que están en defensa de El Chamizal y tomamos algunos acuerdos. El primero es que se va hacer una definición muy puntual de la delimitación geográfica de El Chamizal, es decir, exactamente qué es, los comodatos que se han entregado”, explicó Pérez Cuéllar.

Dijo que el segundo acuerdo es que se hará una revisión jurídica, porque por ejemplo hay quien afirma que se han vendido terrenos de El Chamizal, lo cual se debe analizar.

Y el tercero fue hacer una consulta pública para saber qué quieren los juarenses que se haga en El Chamizal.

“Yo vi un interés muy fuerte de la secretaria en el tema, nos da muchísimo gusto y yo creo que inclusive podemos aspirar a que en algún momento podamos tener un apoyo para reforestar nuestro parque”, mencionó el alcalde.

Afirmó que propuso a Albores González revisar el Consejo de Administración de El Chamizal, que recién acaba de aprobar el Cabildo, a pesar de que cuando la Federación entregó el parque al Municipio hace 35 años, se puso como condicionante, pero nunca se había integrado.

“Uno de los acuerdos es que hagamos como una medida cautelar, no me refiero específicamente nada más al Centro (de Convenciones), sino a cualquier tipo de actividad que no tenga que ver con el mantenimiento, que estamos obligados a darlo, se detiene por lo pronto”, declaró el alcalde.

Luego de que el Ayuntamiento aprobó el 8 de abril del 2021 otorgar en comodato 71 mil 848.522 metros cuadrados de un predio ubicado en ‘Los Hoyos’ de El Chamizal para la construcción del Centro de Convenciones, la obra inició en octubre con movimiento de terracerías.

Sin embargo, la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, afirmó que la asociación del Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez solicitó el permiso para el movimiento de terracerías, pero no se había otorgado.

La primera etapa del proceso inició en octubre y se estimaba que iba a estar terminada en marzo del 2023, pero actualmente la obra está detenida.

El presidente del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte”, Carlos Murguía, declaró anteriormente que la cimentación de la primera fase estaría terminada en 18 meses, y para ello se invertirían 250 millones de pesos, de los cuales 100 son del fondo para la construcción de la obra y 150 millones de un crédito que se solicitará a Banobras.

Se arrancó con trabajo de terracerías, pero aparte ahí ya existía una plataforma que construyó el Gobierno del Estado en la administración 2004-2010, con una inversión de 40 millones de pesos, se informó.

Según el proyecto, la primera etapa del proyecto contará con una unidad de 4 mil metros cuadrados de exposiciones, área de recepción y registro.

En la segunda y tercera etapas se contemplan salas de convenciones y una plaza pública.

Revés a Flex

En julio pasado el Cabildo autorizó un cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento a un predio ubicado en avenida Rafael Pérez Serna casi esquina con avenida Del Charro, el cual pertenece a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pero lo tiene rentado a la maquiladora Flex.

El terreno se encuentra a un costado del Monumento a los Niños Héroes y tiene un área de 15 mil 600 metros.

De esa área se modificó el uso de suelo de 5 mil 200 metros a zona de equipamiento para construir un estacionamiento. La obra inició en diciembre pasado, pero actualmente está detenida.

Estaba también pendiente la construcción de las canchas del Club Titanes en 19 mil 900 metros cuadrados de un predio de El Chamizal que el Cabildo otorgó en comodato a la asociación.

En la conferencia mañanera del 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Semarnat a que se revise la situación de El Chamizal, luego de que en su visita a la ciudad los integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal denunciaron la intención de concesionarlo.

“Nada más ahí, se me está pasando, también la instrucción para que Medio Ambiente revise lo del parque Chamizal, en Ciudad Juárez, que parece que están queriendo concesionarlo, sí, nada más. Yo espero que se conserve, pero me lo plantearon ahora que fui”, afirmó el presidente, luego de que el 10 de diciembre por la tarde estuvo en una gira de trabajo en esta frontera.

Leticia Chavarría, integrante del Frente en Defensa de El Chamizal, afirmó que la asociación ya había tenido contacto con el equipo jurídico de la Semarnat y la promesa era que viniera la secretaria.

“Esos acuerdos es precisamente lo que queríamos, empezar por el principio, y el principio es eso: definir los espacios y delimitaciones y la cuestión jurídica”, indicó la activista.

“Esto se va llevar tiempo, esto es apenas el inicio de esta mesa de trabajo en donde después de los resultados de esos acuerdos se van a ir tomando otras decisiones”.

El Chamizal fue donado al Municipio en 1987. “Si el Ayuntamiento de Juárez diera al inmueble un uso diferente total o parcial, sin autorización del Gobierno federal, dicho bien revertirá en favor de éste con todas sus mejoras y accesiones”, menciona el decreto.

Para saber:

El Chamizal fue donado al Municipio en 1987; el decreto establece que “si el Ayuntamiento de Juárez diera al inmueble un uso diferente total o parcial, sin autorización del Gobierno federal, dicho bien revertirá en favor de éste con todas sus mejoras y accesiones”.

Los acuerdos

1. Establecer una definición de la delimitación geográfica del parque

2. Realizar una revisión jurídica sobre la zona

3. Hacer consulta pública para que los juarenses decidan qué proyecto ejecutar