Paran de nuevo construcción de puente

Ciudad Juárez— Por segundo día consecutivo, trabajadores de la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH se declararon en paro laboral y suspendieron la edificación del puente que construye Gobierno del Estado en el cruce de avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, luego de que desde hace una semana, la compañía no les ha pagado su sueldo.

A pesar de mantener un acuerdo prácticamente ‘de palabra’ con el representante de la constructora, Gerardo Bonilla para el pago correspondiente de la nómina, hasta ayer, los empleados indicaron no haber recibido su cheque, provocando la molestia de por lo menos 20 obreros.

Uno de los afectados aseguró a El Diario que de no recibir su sueldo, la suspensión de labores continuará el tiempo que sea necesario, hasta que la compañía les resuelva su situación.

“Desde el sábado de la semana pasada no nos han pagado, ya nos deben una semana y ya comenzó a correr la otra, nos dijeron que nos iban a pagar este martes, pero no fue así, luego nos dijeron que este fin semana y después que hasta el otro lunes si bien nos va, pero no es justo que vengamos a trabajar y no nos paguen, tenemos familia y esto sí nos afecta”, refirió uno de los empleados, quien prefirió omitir su nombre.

De acuerdo con las quejas, en una situación muy similar podrían estar trabajadores que se encuentran en otras obras a cargo de la compañía, como el puente recién inaugurado en Teófilo Borunda y Villarreal Torres; la construcción de un banco de alimentos sobre la avenida Santiago Troncoso, por mencionar algunas.

Respecto a la situación, Gerardo Bonilla, representante de BCH explicó el pasado lunes que la constructora atravesaba por un conflicto financiero debido a la falta de pagos en algunas de las obras que desarrolla, aunque no especificó en cuáles. El contratista aseguró que se buscaría la manera de cubrir la nómina de los trabajadores, la cual, debió quedar saldada ayer, según refirieron los afectados.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ciudad Juárez, Jorge Bermúdez Espinosa, descartó que la falta de pago a los trabajadores se deba a una omisión por parte de Gobierno del Estado en sus compromisos con las compañías que realizan los diferentes frentes de obra pública, sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de agilizar la tramitología para el pago a tiempo de las estimaciones.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Gustavo Elizondo ha atribuido esta situación a un problema administrativo por parte de la empresa; incluso reveló que la compañía llevaba varias semanas sin presentar documentación sobre los avances del puente en Zaragoza y Torres.

De acuerdo con el contrato 144-OP-0036/20-DC/OBRA, el Gobierno del Estado autorizó a BCH un importe de 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA incluido para la realización de esta obra, que según el contratista, presenta un avance apenas arriba del 60%, contemplando terminarla hasta finales de septiembre, es decir, una vez concluida la actual administración.

Elizondo Aguilar ha dicho que la dependencia ha sido muy insistente con el contratista a fin de que cumplan con los plazos acordados, debido a que dicha estructura, es una de las que presenta un mayor atraso en cuanto a ejecución de obra.

