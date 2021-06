Para votar necesitan ir en auto por lejanía de casillas, se quejan

El Diario de Juárez

Dónde estacionarse es uno de los principales problemas que enfrentan los juarenses al momento de acudir a votar, manifestaron algunos de los ciudadanos que acudieron a emitir su sufragio a la escuela Margarita Maza de Juárez, en el fraccionamiento María Isabel.

Algunos mencionaron que dejaron sus vehículos a dos cuadras debido a que no había espacio por la gran cantidad de electores que tienen las casillas que se ubican dentro de esa institución ubicada cerca de Zaragoza Distrito Bravos.

Deyanira, una de las votantes, dijo que vive en el fraccionamiento Las Arcadas, que se encuentra a unos dos kilómetros del lugar por lo que acudir en vehículo es una necesidad.

En esa escuela votan los habitantes de fraccionamiento como Jardines de San Carlos, Santa Clara, La Rosita y los alrededores de la carretera Juárez Porvenir por lo que consideran que es necesario que hubiera casillas más cerca de su domicilio.

“Si una persona no tiene vehículo o no tiene quien la traiga no puede ejercer su derecho de votar, si hay alguna persona de población vulnerable como un adulto mayor no puede caminar hasta acá y se supone que se debe acercar este derecho a todos”, mencionó.

“Nosotros venimos desde fraccionamiento Jardines de Santa Clara etapa 1 y 2 y está retirado, yo pienso que deberían de poner una más cercana, igual si tenemos interés pues vamos a acudir a donde sea pero una persona que no pueda manejar ya pierde su voto”, agregó Nancy, otra de las personas que acudió a votar.