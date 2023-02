¡Para el amor no hay edad!

Ciudad Juárez.- Ricardo de la Cruz, a sus 99 años de edad, le dio el sí a María Santos Gómez, de 96 años, y quien ha sido su pareja de vida desde hace 65 años.

Ellos son una de las 145 parejas que la tarde de ayer jueves contrajeron matrimonio como parte de la ceremonia de los Matrimonios Colectivos 2023.

“Tarde pero seguro, no se me escapó” dijo María Santos, quien aseguró que el secreto para durar tanto tiempo juntos es no pelear y vivir en paz.

La pareja, quienes viven en la colonia Francisco I. Madero, tiene tres hijas, nueve nietos y 18 bisnietos.

La ceremonia fue oficiada por Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, en representación de la gobernadora María Eugenia Campos.

Este año la dinámica del evento fue diferente: se realizó en el Centro de Convenciones Anitas y además de la ceremonia, se tuvo una-cena baile con familiares de las parejas seleccionadas.

Además, la rifa de este año fueron viajes de luna de miel, todo pagado, a diferencia de otros años en que se sorteaba una casa, automóviles y electrodomésticos.

Karla Gutiérrez Isla, directora del Registro Civil en la Zona Norte, dio a conocer que al programa de Bodas Colectivas se inscribieron un total de 2 mil 110 parejas, pero sólo 145 fueron seleccionadas para la ceremonia.

Indicó que inicialmente el período para inscripciones fue del 9 de enero al 10 de febrero, pero se amplió una semana más y concluye hoy viernes 17 de febrero.