“Papá, hasta aquí llegué, me dispararon… ¿qué hago?”, le preguntó Eduardo, de 16 años de edad, a través del teléfono a su padre, después de haber sido atacado a disparos por un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el desierto entre San Jerónimo y Santa Teresa.

Angustiado, a más de 3 mil kilómetros de distancia, desde Guatemala Isaías le preguntó en dónde le habían disparado y al saber que en un pie y en la pierna, le pidió que se amarrara la herida con un trapo para que no se desangrara, mientras su esposa “se desplomaba” junto a él.

Eran las 6:00 de la tarde del 9 de octubre de 2023. Faltaban seis horas para que Eduardo cumpliera 17 años de edad, las mismas seis horas que permaneció herido en espera de ayuda en medio del desierto, desde donde habló con su padre, después con su novia y marcó al 911.

Al igual que su padre, Eduardo trabajaba en Guatemala en la construcción, con un sueldo de 75 quetzales diarios (equivalentes a unos 165 pesos mexicanos diarios o 4 mil 950 pesos al mes), por lo que decidió migrar a Estados Unidos para trabajar con el hermano de su novia, en Dallas.

Aunque para sus padres fue una decisión difícil, finalmente decidieron apoyarlo, pero para poder pagarle al ‘coyote’ los 150 mil quetzales (330 mil pesos mexicanos) tuvieron que hipotecar “un terrenito”, el cual se convertiría en su herencia, y el cual ahora están a punto de perder, narró Isaías.

“Trabajaba de ayudante de albañil. Y pues, lo que todo mundo quiere, superarse”, dijo el adolescente quien el 28 de septiembre dejó a sus padres y a su hermana mayor para comenzar un viaje que le llevó nueve días por carretera, siempre acompañado por algún guía, hasta que llegó a esta frontera.

“Estuve dos días en una casa. Salimos, como a las 4:00 de la tarde, nos iban a dejar en el muro para saltarlo, y vinieron unos militares y pues nos dispararon. Íbamos hacia el muro, ya se miraba la luz… hubo dos muertos, éramos alrededor de diez personas”, recordó Eduardo, entrevistado con autorización de su papá, quien desde hace dos meses se encuentra en esta frontera cuidándolo.

‘Fueron como 5 minutos de persecución’

Narró que la mayoría de quienes viajaban en la camioneta Ford Expedition eran hombres, aproximadamente seis, a quienes pusieron en la parte de atrás. Él iba sentado en una esquina, pero al ingresar al desierto los bajaron a todos y les pidieron que se ataran esponjas bajo los zapatos, para que al cruzar el muro fronterizo no dejaran huellas en el desierto.

Dijo que todos se formaron para volver a subir a la camioneta y otro hombre tomó su lugar, por lo que él continuó en otro sitio cercano hasta que de pronto los militares comenzaron a perseguirlos.

“Fueron como 5 minutos de persecución y luego nos dispararon… y el hombre –quien había tomado su lugar– murió. También murió el otro que iba junto a mí”, recordó el centroamericano quien recibió un balazo en la tibia izquierda, el cual le salió por la pantorrilla e ingresó a su muslo.

“Yo tenía un gran dolor en el corazón”, dijo el padre, quien aunque decidió apoyar su sueño para que él pudiera tener una vida mejor, comenzó a sentir una gran tristeza por la partida de su hijo, quien comenzó el día de su cumpleaños herido en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos.

Después de hablar con su papá, Eduardo le marcó a su novia, la cual le pidió que hablara al 911 para pedir ayuda, lo cual hizo mientras que el resto de los sobrevivientes abandonaban el lugar.

El conductor de la camioneta –quien también era de origen extranjero– les dijo que los militares podrían regresar a prenderle fuego, por lo que Eduardo también comenzó a caminar herido, pero al darse cuenta que estaba en medio del desierto, decidió regresar a esperar la ayuda que le habían prometido en el 911.

“Como a las 10:00 de la noche llegaron policías, y a las 12:00 llegaron los bomberos, esperé seis horas herido, y debido al terreno los vehículos no pudieron entrar, caminaron bastante conmigo en la camilla hasta las patrullas, y luego me llevaron a una ambulancia”, relató.

En el lugar murieron Margarito Canto Juárez y Elvis Enrique Barrientos de la Rosa, de 47 y 25 años, ambos también de origen guatemalteco. Uno de ellos recibió tres disparos, en un brazo, en un pie y en las costillas, y murió horas después. El otro murió instantáneamente, recordó quien al regresar a la camioneta para esperar la ayuda permaneció con ellos.

Desde que comenzó el viaje, el ‘coyote’ le dijo que siempre dijera en México que tenía 19 años de edad, por lo que al principio eso dijo a las autoridades, pero al llegar al hospital y hablar nuevamente con su papá éste le dijo que dijera la verdad y fue cuando el 11 de octubre, antes de ser intervenido quirúrgicamente, le dijo a las autoridades que un día antes había cumplido 17 años.

“Fue terrible para nosotros, no dormimos nada esa noche, mi esposa no pudo hablar, se desvaneció”, dijo el padre, tras ser apoyado por el Gobierno de Guatemala para poder viajar hasta esta frontera, a donde logró llegar el 29 de noviembre para reunirse con su hijo, quien por ser menor de edad había permanecido bajo custodia del DIF estatal en un albergue para menores migrantes no acompañados.

Reciben atención médica padre e hijo

Actualmente, el adolescente permanece acostado, con un fijador externo en la pierna herida, la cual con el frío le duele, pero es cuidado por su papá en un refugio de la localidad en donde ambos han sido atendidos por médicos, debido a que a Isaías el estrés le provocó un herpes en la espalda y el pecho.

Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también se ha encargado de trasladarlo al Hospital General para su seguimiento médico, aunque no les han entregado ningún pago como reparación del daño tras haber sido herido por un militar mexicano, quien, según el último reporte de las autoridades, permanecía prófugo.

Debido a que cuida a su hijo, Isaías no ha podido trabajar desde noviembre, por lo que su esposa es quien continúa vendiendo tortillas en su país.

“Nos dicen otros migrantes que saquemos la cita –a través de CBP One– para llegar a Estados Unidos, que si no, habrá sido en vano lo que le pasó a mi hijo. Nos dijeron que también hay otras maneras –legales– para poder llegar, pero todavía no sabemos qué haremos”, dijo el padre, al asegurar que seguirá apoyando a su hijo.