Pantalla gigante del Estado pasa a empresa privada

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La mayor parte del tiempo estaba en subuso, según las autoridades

Ciudad Juárez— La pantalla gigante que Gobierno del Estado compró por 3 millones 967 mil pesos en el 2018 e instaló a un costado del Hospital de la Mujer pasó a ser responsabilidad de una empresa privada de publicidad que se encarga de su mantenimiento a cambio de emplearla para su promoción.

Desde octubre del 2020 la empresa Big Media realiza el mantenimiento de la pantalla y, a su vez, la emplea para promocionar su servicio publicitario, informó Manuel del Castillo, coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

El funcionario señaló que después de la adquisición de la pantalla y hasta antes de su entrega a la empresa, la pantalla era subutilizada porque la mayor parte del tiempo no estaba en funcionamiento a causa de constantes desprogramaciones, falla de fusibles y congelamiento de las imágenes.

Sin embargo, al solicitarle el convenio establecido entre Big Media y el gobierno de Javier Corral respondió “el convenio no se lo voy a dar, no por usted, por la política de editorial de El Diario… lo que yo le diga usted me va a golpear”.

En mayo del 2018 la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, que en aquel entonces encabezaba el ahora prófugo de la justicia Antonio Pinedo Cornejo, compró una megapantalla para realizar la difusión de las obras de la administración.

A finales del año pasado trascendió una orden de aprehensión en contra de Antonio Pinedo Cornejo por malversación de recursos públicos al otorgar de forma irregular contratos millonarios a la empresa Xtreme Sports, pero consiguió un amparo de un juez federal, por lo que este año volvió a tener efecto la orden en su contra, aunque no ha sido posible su detención.

Cuando la mega pantalla fue adquirida, José Pérez Espino, exsecretario de Comunicación Social, dijo que la inversión de casi 4 millones de pesos sería recuperada en unos meses porque por medio de ella la administración daría publicidad a sus programas y no pagaría a ningún medio por hacerlo.

Sin embargo, el ahora titular de la dependencia, Manuel del Castillo, señaló que la pantalla no estuvo en funcionamiento gran parte del tiempo, por lo que finalmente se optó por realizar un convenio con la empresa Big Media a cambio de poder emplearla.

Aseguró que Gobierno del Estado no invierte ni energía eléctrica porque toda la operación quedó a cargo de la empresa publicitaria; sin embargo, no precisó en qué consiste el acuerdo y qué porcentaje de difusión tiene contenido de la administración y de la empresa.

Por su parte, Luis Fernando Rodríguez, socio fundador de Big Media, se rehusó a proporcionar información sobre el acuerdo establecido con Gobierno del Estado que le permite como empresa privada hacer uso de un aparato comprado con recursos públicos.

La compra de la pantalla causó indignación entre los empleados de Salud porque Gobierno del Estado prefirió erogar recursos millonarios para difundir sus obras, en lugar de invertir en la infraestructura de los nosocomios de la ciudad, donde hasta la fecha continúan trabajando con múltiples carencias.