Panorama sigue incierto para transporte de carga

Del lunes a la tarde de ayer miércoles, el rezago generado por las revisiones exhaustivas que ordenó el Departamento de Seguridad de Texas al transporte de carga, aunado a la lentitud del sistema de la Aduana Mexicana, han generado un rezago de 4 mil 500 cargas en las exportaciones y la misma cantidad en las importaciones, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Detalló que de 2 mil 500 exportaciones que debieron cruzar el martes por Zaragoza, sólo cruzaron 600. Por el puente Guadalupe-Tornillo, que desde que se inauguró el 14 de agosto hasta el pasado lunes sólo había registrado 12 cruces, el martes registró 42 y ayer la cifra era aún mayor, ya que se observaron largas filas, aunque al cierre de esta edición no se tenía contabilizada.

“Consideramos fácilmente que entre el 50 y el 60 por ciento de las mercancías de importación y de exportación no han estado cruzando del lunes a la fecha, es decir, los 6 mil tráileres que debieron cruzar el lunes, no cruzaron 3 mil, los 6 mil del martes, no cruzaron los 3 mil, a lo mejor unos del lunes y otros del martes”, mencionó.