‘Pandemia no frenó venta de droga’

Cortesía / Decomiso de cristal

Ciudad Juárez— La venta de droga al menudeo en Ciudad Juárez no disminuyó durante el 2020 pese al confinamiento domiciliario por la pandemia de Covid-19, sino que incluso tuvo un incremento, ya que los distribuidores cambiaron sus estrategias, informó la coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte.

“Cambiaron la forma de trabajar, los narcomenudistas ya la llevan hasta domicilio; no ha disminuido, creo que pudiera argumentar que incluso aumentó un poco más”, declaró Paola Castor, encargada la unidad.

Dijo que no se tienen números exactos en cuanto al incremento debido a que ahora los vendedores se esconden más, pero lo que se ha podido comprobar es que utilizan plataformas como Didi y Uber para repartir la droga.

“O se justifican con esta plataforma, no creo que la utilicen como tal, pero justifican ese tipo de plataformas para poder entregar droga”, comentó.

Dijo que por semana, al menos 10 personas acuden a solicitar devoluciones de vehículos argumentando que sólo le rentaron la unidad a la persona arrestada con droga.

Ante esta situación, la investigadora hizo un llamado a la comunidad a no utilizar plataformas clandestinas como las que se promueven a través de las redes sociales, ya que podrían verse involucrados en algún delito sin ser responsables, o en el peor de los casos en un hecho violento.

“Es importante decir que mucho cuidado con las plataformas, que no utilicen plataformas apócrifas, no sabes a qué vehículo te estás subiendo, que tengan mucho cuidado, a veces se suben a carros y como utilizan grupos en Facebook que hablan que no entren a Uber o que son más baratos que Uber, pero la verdad ahí no se tiene certeza”, recalcó.