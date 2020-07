Pandemia los lleva a crear una alternativa de ingresos

Ciudad Juárez— Dicen que en donde hay problemas o situaciones difíciles también está la oportunidad para la creación, para innovar y poner en marcha algún proyecto que marque la diferencia; justo eso vio un grupo de profesionistas que crearon la asociación Liebre, Servicios Residenciales, que ofrece soluciones para problemas domésticos y personales.

“La idea de crear esta sociedad nació debido a la pandemia del Covid-19, como una forma de ayudar a las personas que perdieron su empleo o para las que sólo ganan la mitad del sueldo y que son profesionistas o saben algún oficio, y por otro lado, para dar un servicio a quienes no pueden salir y necesitan alguna mejora o reparación en su casa”, explicó Manuel Alanís, coordinador de Liebre, Servicios Residenciales.

“Ante la falta de empleo había que buscar una solución y surgió la idea de crear este grupo, ofreciendo una alternativa de ingreso; es como un enlace entre quien solicita el servicio y quien lo puede ofrecer”, dice Alanís, también líder de proyectos en una empresa maquiladora.

“Un grupo de 10 personas nos dimos a la tarea de buscar entre amigos y conocidos a profesionales de distintas áreas, a personas que supieran un oficio y que lo hicieran bien, que necesitaran trabajar y se les propuso que se unieran al proyecto” explicó.

“Fue así como se integraron a Liebre, Servicios Residenciales 20 profesionistas de diversas áreas, gente que estamos seguros de que sabe lo que hace, que son responsables y darán un buen servicio a quien lo solicite, podemos confiar en ellos de que no defraudarán a quien pide la ayuda”, afirma Alanís.

Desde el 10 de mayo que empezaron sus actividades como agrupación hasta la fecha, no han habido quejas o señalamientos por algo mal hecho, al contrario, dice, las recomendaciones por el buen servicio están aumentando y con ello la posibilidad de ampliar las áreas en las que se puede trabajar.

¿Te podemos ayudar con algún servicio en tu hogar con el que estas batallando?, pregunta la asociación en los anuncios a través de los cuales ofrece sus servicios y que da a conocer en la red social Facebook, en donde además tiene los enlaces para solicitar el apoyo llenando un formulario con los datos del interesado.

“Gracias por utilizar nuestra plataforma. Estamos a sus órdenes, sólo le pedimos que nos indique qué tipo de problema necesita solucionar. En breve un profesional se estará comunicando con usted para que visualice el trabajo y pueda cotizarle el servicio”, se explica en la página donde se ofrece la prestación en 25 áreas distintas.

Los profesionales de Liebre, Servicios Residenciales le pueden ayudar a solucionar problemas de plomería, electricidad, mantenimiento de climatización, reparación de lavadora o refrigerador, venta e instalación de calentadores de agua, pero también dan servicio en trabajos de albañilería, construcción en obra negra y carpintería.

Además se encargan de la venta o reparación de computadoras, de ofertar e instalar unidades de refrigeración, alarmas y cámaras de seguridad, soporte para puntos de venta.

Abarcan servicios de veterinaria, enfermería, clases y asesorías para audiciones de canto, pintado de herrería residencial, impermeabilización, asesoría psicológica y servicios de contabilidad.

Los solicitantes entran a una plataforma digital y cuando se da el enlace, hay un sistema que en forma automática avisa que se está pidiendo el servicio y el equipo de trabajo lo canaliza al experto compatible con la necesidad.

Posteriormente se le manda a la persona el profesionista, la información sobre el cliente y se pone de acuerdo con él.

En apoyo a la asociación, cada profesionista aporta algo de recursos para mantener la plataforma y los diseños de la publicidad que se hace para promoverla, además de otros gastos que se tienen, comentó Alanís.

“Nosotros no ganamos prácticamente por los servicios, la idea nace de ayudar a reinvertir en ofrecer el servicio, pues Facebook nos cobra para publicar y de las aportaciones sale algo”, expresó.

Aunque el catálogo de profesionistas lo integra gente a la que conocen y no cualquiera puede entrar al equipo, ya que Alanís asegura que no puede meter las manos por alguien que no sabe cómo trabaja, no descarta que en un futuro acepten a más miembros para primero conocerlos, saber si son dignos de confianza y abarcar más áreas.

“Seguimos buscando entre los conocidos a mas profesionistas, con el fin de ampliar el catálogo de servicios que ofrecemos, lo cual será siempre con gente de confianza y capacidad de responder a lo que las personas solicitan”, indicó.

La respuesta a este proyecto ha ido creciendo, tan es así que se les han juntado solicitudes del servicio, pero hasta ahora no ha llegado el momento en que tengan que rechazar una petición por no poder atenderla.

Las personas interesadas en un servicio deben ingresar al enlace https://bit.ly/SolicitoServicio para llenar el formulario y en breve un experto se comunicará.

lcano@redaccion.diario.com.mx