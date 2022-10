‘Pajarean’ en el río Bravo

Ciudad Juárez.— Aves migratorias que regresan de Canadá a Centro y Sudamérica fueron avistadas durante el fin de semana en el Valle de Juárez por activistas y habitantes de la frontera durante la Pajareada de Otoño en el río Bravo, organizada por el colectivo Defensa del Río Bravo y el Museo Regional del Valle de Juárez.

“El objetivo principal es sensibilizarnos con el medio ambiente mediante la práctica, mediante la experiencia, ir hacia los puntos en donde podemos ver aves migratorias que están relacionadas con el río Bravo, aves que llegan aquí a descansar, alimentarse o reproducirse”, informó el biólogo Damián López Peña, vocero de la agrupación ambientalista.

PUBLICIDAD

Entre 15 y 17 personas recorrieron parte del río, canales de irrigación y cultivos de algodón, nogal y alfalfa, los cuales forman parte de la Ruta Central Migratoria, que en primavera atestigua la migración de sur a norte y en otoño de norte a sur.

El recorrido se llevó a cabo durante el domingo: “fuimos al Valle de Juárez, nos concentramos en el Museo Regional del Valle y fuimos hasta la cabecera municipal de Guadalupe, nos fuimos parando en diferentes puntos, principalmente en drenes de agua y campos de cultivo porque ahí se concentran las aves”, dijo López Peña.

Entre las aves que pudieron observar se encontraron patos, gaviotas, un pajarito de pecho amarillo, garzas y golondrinos, los cuales llegan al área de Juárez y el Valle para descansar, tomar agua y alimentarse e incluso reproducirse, antes de seguir volando.

De acuerdo con el biólogo, dichas especies se podrán observar hasta que lleguen los primeros frentes fríos con más bajas temperaturas, que será cuando emprendan nuevamente su vuelo hacia el sur, en busca de calor.

Sin embargo, desde años, al llegar a esta región encuentran aguas contaminadas, lamentó el biólogo, quien también forma parte del Frente Amplio Ambiental del Norte (FAAM), una red de agrupaciones proambientalistas del estado de Chihuahua.

“La situación del Valle de Juárez es un poquito decadente, la mayoría de los cultivos se riegan con aguas negras porque la sequía principal no es de la mejor calidad debido a que la JMAS no tiene funcionando sus plantas tratadoras al 100 por ciento, así que las aves no toman agua de la mejor calidad, el Valle tiene una problemática de muchos años”, señaló.

Para mayor información sobre las actividades de la agrupación puede visitar la página de Facebook Defensa del Río Bravo.

De acuerdo con Damián López Peña, las especies que llegan al río se podrán observar hasta que aparezcan los primeros frentes fríos con más bajas temperaturas; luego, emprenderán nuevamente su vuelo hacia el sur, en busca de calor