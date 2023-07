Paisanos se quedan varados sin permisos; 'no hay sistema en el país'

Ciudad Juárez.- Conductores de vehículos de procedencia extranjera se quedaron hoy sin poder tramitar permisos de importación de sus unidades en el cruce internacional de Santa Teresa debido a problemas en el sistema por parte del Banco del Ejército (Banjército).

“No hay sistema (…) A nivel nacional no hay permisos”, respondió una cajera de la institución bancaria ubicada en el módulo de citado cruce a uno de los usuarios que, procedente de Denver, Colorado, acudió para tratar de hacer el trámite.

“No sé si guste viajar por otro medio, ya sea camión, avión o un vehículo nacional”, agregó la empleada detrás de la ventanilla, desde donde mencionó también que probablemente el servicio, interrumpido hoy alrededor de las 10 de la mañana –según dijo-, se reanudara el sábado.

En el patio del recinto fiscal, otros viajeros –en su mayoría mexicanos radicados en diversas ciudades de Estados Unidos- narraron tener horas esperando para decidir qué hacer; disyuntiva ante la cual varios conductores, dijeron, optaron por continuar su camino al sur del país sin el documento de importación.

Otros, dijeron, se regresaron a la parte norte de la frontera.

“No sé, no me puedo regresar, no me puedo esperar hasta el sábado aquí, yo tengo que pasar para allá, mi mamá está muy enferma ahorita, yo voy de emergencia; de hecho tuve que salir ayer en la noche para alcanzar a mi mamá en la clínica. Entonces, esto nunca había pasado se me hace, raro, ilógico, que no tengan sistema en todo el país”, dijo Jaime Retana, de 55 años, procedente de Denver y con destino a Chihuahua.

Este medio solicitó una entrevista con la administración del cruce en Santa Teresa, pero no fue autorizada.