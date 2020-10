Pagaron a ‘coyotes’ para cruzar a EU y no los encuentran

Familiares de Diego Ruiz Delgado de 21 años y Leonardo Ruiz Delgado de 16 años, solicitaron la ayuda de la comunidad para dar con su paradero luego de que intentaron cruzar a Estados Unidos y no contestan su teléfono desde el lunes pasado.

Además de estos hermanos, también los acompañaba Daniel Omar Sáenz Meléndez de 23 años de edad, amigo de ambos.

De acuerdo con Carmen Rosa Delgado Quintana, madre de los dos hermanos, los tres hombres llegaron a esta ciudad la noche del viernes, procedentes de la ciudad de Chihuahua, luego de ponerse en contacto con un “coyote” que los cruzaría a Estados Unidos por una zona llamada Hortalillo a cambio de 5 mil dólares.

La madre relata que los tres hombres pasarían al otro lado de la frontera el sábado, sin embargo el traficante de indocumentados cambió la fecha para el domingo, luego para el lunes a las 5:30 de la mañana y desde ese momento no contestan llamadas telefónicas.

Carmen Rosa señaló que acudió a la Fiscalía en la Zona Norte ayer a reportar la desaparición de sus hijos, sin embargo no fue atendida por la autoridad "me dijeron que como habían contratado los servicios de un coyote estaban incurriendo en un delito y no podían levantar la pesquisa", dijo.

Luego acudió a la central de Migración donde tampoco le atendieron y solo le comunicaron que sus familiares no se encontraban en el lugar, después acudió a la Fiscalía General República donde le dijeron que le iban a orientar.

La madre pide ayuda al no localizar a sus hijos y el amigo que los acompañaba desde el lunes pasado. El plan de los hermanos era permanecer en la ciudad de El Paso durante toda la semana para luego ser trasladados al estado de Colorado donde trabajarían.

Los tres habían intentado cruzar a Estados Unidos hace dos semanas, pero fueron capturados por la autoridad migratoria de ese país y devueltos a la ciudad de Guadalajara. Al menor de edad lo devolvieron por esta ciudad.

Para cualquier información en relación a su paradero se proporcionan los siguientes números telefónicos: 614 486 3430 y 614 418 8826.