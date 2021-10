Pagará Gas Natural gastos por explosión

Ciudad Juárez— La empresa Gas Natural del Norte pagará los gastos médicos de las seis personas que resultaron lesionadas en la explosión de la colonia El Barreal, aseguró el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Van a pagar la atención médica y probablemente reconstruir las casas, pero por el lado de la atención médica ya me han dicho que lo van a cubrir”, declaró.

Dijo que el Municipio intervino para que el hospital donde estaban internados la madre de familia y sus tres hijos, permitiera que salieran para ser trasladados a otras unidades médicas, sin haber liquidado la cuenta que era de 400 mil pesos.

“Nosotros no hemos erogado, lo que hicimos fue el compromiso de pagar en caso de que fuera necesario y lo que obtuvimos por parte del Centro Médico es que los liberaran, digamos”, declaró.

Afirmó que también ha estado insistiendo para que la empresa de gas natural, independientemente de los resultados del peritaje pague a los afectados.

“Me han dicho que sí, que van a pagar, de todas maneras eso no nos quita a nosotros el compromiso que hicimos, es decir, en caso que esto no se diera, pues ahí vamos a estar para responder… pero yo he platicado con la empresa, les he pedido que paguen, mientras se determina todo”, anotó.

‘Estaremos muy atentos a que se cumpla’

Afirmó que la Fiscalía General del Estado está investigando las causas de la explosión en dos viviendas y el posterior incendio de esas dos propiedades y dos más, de acuerdo con datos de la Dirección General de Protección Civil.

“He pedido que haya un gesto de solidaridad, ellos han aceptado y estaremos muy atentos a que se cumpla con eso”, expuso Pérez Cuéllar.

La explosión y posterior incendio de cuatro viviendas se registró el jueves 7 de octubre, en 20 de Noviembre y Uruguay, colonia El Barreal.

Los vecinos del lugar manifestaron que con ésta, en el presente año, se han registrado tres explosiones en casas de las calles 20 de Noviembre y Uruguay, pero esta última fue la más grave.

El director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, dijo que los daños en los cuatro hogares fueron totales y resultaron seis personas lesionadas, tres menores de edad y tres adultos.

Aseguró que la dependencia coadyuva con la Fiscalía General del Estado en la elaboración del peritaje de la causa de la explosión e incendio, ya que se interpuso una denuncia por daños por parte de una de las familias afectadas.

Envían comunicado

La empresa Gas Natural indicó en un comunicado este fin de semana que “las autoridades correspondientes se encuentran trabajando en el peritaje pertinente”.

“Como empresa, hemos realizado evaluaciones en las redes generales para determinar y garantizar de manera segura el suministro de gas natural en la colonia El Barreal y en toda la ciudad”, añadió.

