Pagará el doble de lo que le robaron

Un Tribunal de Control multó a una víctima con 4 mil 247 pesos porque no se presentó a la audiencia donde la requería el abogado del detenido.

El juez Apolinar Juárez Castro dijo que la ofendida fue debidamente notificada y no atendió la instrucción judicial al obedecer a la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso quien le dijo que no compareciera.

Se trata de un delito de robo a mano armada ocurrido el lunes de la semana pasada en el fraccionamiento Pradera de los Oasis cuando presuntamente Cándido Martínez Vargas utilizó un cuchillo para amagar a la mujer y despojarla de su bolso de mano donde llevaba dos mil 228 pesos.

Al iniciar la audiencia en la Décima Sala de la Ciudad Judicial, el juez le dio a conocer al defensor y a la agente del MP que el notificador del Tribunal acudió el viernes pasado a la casa de la víctima para avisarle que debía comparecer ayer a la diligencia de vinculación o no proceso y que fue ella quien recibió al mensajero del juzgado y le indicó que no iba a presentarse porque la fiscal a cargo de la carpeta le había dicho que no acudiera.

El juzgador también señaló que con fundamento en el artículo 104 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) multaba a la mujer con 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 4 mil 247 pesos. Casi el doble de lo que presuntamente le robaron.

“El órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones”, indica el apartado 104 y la 11 fracción dice “el órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio”, el inciso B se refiere a multas de 20 a 5 mil días de salario mínimo o UMA.

El resolutor fijó otra diligencia para el día de hoy y ordenó notificar a Delgado Ortiz que está citada nuevamente para que rinda declaración y en caso de que no acuda podría ser llevada con el uso de la fuerza pública.

“Sin que sea justificación que el MP le haya dicho que no se presentara el desacato es una falta grave, que ha provocado el diferimiento”, refirió el juez.

Ayer si se presentó un testigo solicitado por el abogado defensor, Kevin Eduardo Flores Ávila. Él señaló que el lunes de la semana pasada observó que un grupo de empleados de Telmex detuvieron a Cándido en la calle Tres Jacales y lo golpearon fuertemente para luego entregarlo a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El Tribunal determinará si vincula o no a proceso a Cándido Martínez después de escuchar a la víctima.





