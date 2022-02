Pagan juarenses $95 millones por obra ‘fantasma’

Creado desde 2004, el Fondo para la Construcción del Centro de Convenciones Paso del Norte, cuya suspensión acaba de ser anunciada, ha recibido 95.9 millones de pesos del Gobierno municipal en recursos generados con una sobretasa que cobra la administración a diversos contribuyentes del impuesto Predial.

Francisco Moreno, asesor técnico y vocero del fondo público-privado, informó que se han utilizado 3.7 millones (2.9 en el proyecto ejecutivo, 450 mil pesos de gastos) y sólo 312 mil 546 pesos han sido para la “construcción” de lo que, hasta la fecha, es sólo un terreno en la parte sur de El Chamizal, cuyos trabajos de aplanado iniciaron en septiembre y se detuvieron en diciembre pasado, en espera de un permiso de construcción.

“El dinero sigue en el fideicomiso, que es igual que cualquier otro fideicomiso público-privado o de la mezcla de ambos. Es un proceso administrativo que un comité ejecutivo, un comité técnico tiene que autorizar; el dinero se queda en las cuentas, sigue generando rendimientos hasta que no se autorice el proceso de construcción o el inicio de la construcción del recinto”, dijo Moreno en entrevista.

La información del fondo, disponible en el sitio electrónico cecjuarez.org/#Transparencia, así como los documentos oficiales, agregan que el dinero se genera a través de una sobretasa del 3 por ciento del impuesto Predial a propietarios de lotes comerciales, industriales y de servicios aprobada en 2003 y que, de acuerdo con Moreno, fue “autorizada” por empresarios de la ciudad cuyas cámaras están en el comité.

La síndica Esther Mejía, por separado, señaló que el recurso lo pagan juarenses que “ni están enterados” del motivo del cargo y que tienen negocios como “un puesto de hamburguesas, un salón de corte de pelo” o bodegas, tipo de establecimientos estos últimos por los que ella, dijo, debe pagar como particular.

“Todo lo quieren construir a costillas de los juarenses, y todo lo que van a hacer no le va a redituar utilidad a los juarenses. Les pregunté: ‘¿y ustedes en qué van a beneficiar a los juarenses, porque no van a poner un cinco de la bolsa de ustedes, y (el proyecto) genera dinero; ustedes, cuánto van a poner de su bolsa?’, y ellos dicen ‘lo va a poner la iniciativa privada’”, dijo Mejía.

“O sea que para ellos la iniciativa privada creen que es todos los juarenses, yo les pregunté: ‘todos los juarenses no estamos de acuerdo, yo tengo varias propiedades que no estoy de acuerdo que me estén cargando el dinero que me cargan para el (Centro de Convenciones) Paso del Norte, incluso ni siquiera tienen que ver con empresas, algunas tengo como bodega (…) Ellos lo quieren construir con el dinero que le cargan a la gente en el impuesto Predial, a muchas personas, y hacer negocios para ellos y sin que gasten de su bolsa ni un cinco”, agregó la funcionaria, adherida a Morena.

De acuerdo con Moreno, la obra del movimiento de terracerías en la parte sur del parque El Chamizal –entre 5 de Mayo y Heroico Colegio Militar, en la zona conocida como Los Hoyos– inició a finales de septiembre pasado y fue suspendida en diciembre, cuando esperaban un permiso “con el uso de suelo correcto”.

El pasado martes primero de febrero, luego de la visita de la secretaria federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, el Gobierno municipal indicó que la obra había quedado detenida mientras la Federación revisa las condiciones geográfica y jurídica de El Chamizal, que está en terrenos federales.

“(Albores) escuchó a todas las voces, escuchó brevemente a quienes promueven el Centro de Convenciones, también a los que están en defensa de El Chamizal y tomamos algunos acuerdos. El primero es que se va a hacer una definición muy puntual de la delimitación geográfica de El Chamizal, es decir, exactamente qué es, los comodatos que se han entregado”, dijo el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Al respecto, Moreno dijo que en el fideicomiso están confiados en que la revisión permitirá la continuación del proyecto.

“Estamos en espera de la decisión de la autoridad; al final, somos parte de una dinámica comunitaria que busca que esto sume valor agregado a la comunidad (…) Estamos seguros que el proyecto va a impactar el ambiente de forma amigable, que es lo que vino a revisar la secretaria, y vamos a sumar más de 500 árboles en la primera etapa”, añadió Moreno.

La información disponible en la página del fideicomiso agrega que ha recibido, asimismo, 17.5 millones de pesos del fondo de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, del Gobierno del Estado, y que el Gobierno municipal adeuda todavía otros 42.9 millones.

También relata que “el proyecto toma forma en 2004, con la creación del fideicomiso privado Paso del Norte”, y que en 2011 se crea el fideicomiso público-privado llamado Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez Paso del Norte –con la participación de los gobiernos estatal y municipal–, que determina ubicar el recinto en la zona de El Chamizal.

“Este fideicomiso fue presidido en su inicio por el Lic. Carlos Murguía, después por la Licenciada Guadalupe de la Vega y actualmente, nuevamente por el Lic. Murguía”, dice el texto.

La misma información del organismo agrega que, durante el sexenio de César Duarte, la administración estatal cambió dos veces la ubicación para el proyecto –primero al Centro Histórico de la ciudad y luego al Exhipódromo–, e invirtió en estudios, anteproyectos y proyectos arquitectónicos “costosos para ambas ubicaciones”; recursos, dice, que “fueron ejercidos directamente por Gobierno del Estado, sin pasar por las cuentas de este fideicomiso”.

El plan, agrega, fue retomado en 2018 con la actualización de la figura legal del organismo, el proyecto ejecutivo inicial y en el lugar original (El Chamizal) donde, en abril de 2021, el Ayuntamiento le entregó en comodato 71 mil 848.5 metros cuadrados.

Sobre la fuente de recursos municipales, la misma página explica que “en el año 2003 decidieron los empresarios agremiados de los organismos empresariales hacer una aportación por medio de una sobretasa al impuesto predial. Por lo que se decretó llevar a cabo un convenio con el Municipio de Juárez para que la Tesorería Municipal apoyara como canal para recaudar dicha contribución al fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones”.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx