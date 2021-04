Paga Estado 1.1 mdp para socializar obra

Ciudad Juárez— Pese a que por las obras del transporte semimasivo BRT ha habido protestas, arrestos, construcción sin permiso, retrasos y cuestionamientos, en 2020, el Gobierno del Estado destinó 1.1 millones de pesos para que un particular coordinara la “socialización” del proyecto.

De acuerdo con información oficial, el contrato fue asignado de manera directa al arquitecto Pedro Cital y en el proceso participaron los titulares estatal y en la frontera de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Luis Felipe Siqueiros y Salvador Barragán, respectivamente, quienes coincidieron con el primero en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en esta frontera.

“Las características del servicio son: la coordinación institucional del proyecto de líneas de transporte masivo 1 y 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que implica la coordinación, concertación, seguimiento institucional, comunicación y socialización del proyecto en su conjunto, así como la obra pública a ejecutarse (…) coordinación constante con Comunicación Social del Estado, socialización y presentación a través de material de difusión necesario ante diferentes grupos”, indica el convenio SH/DAS/ADOC/002/2020.

“Así como el desarrollo de control y mitigación, seguimiento a trámites, convenios y autorizaciones ante las diferentes dependencias públicas y privadas, evaluación de las alternativas para el desvío de tráfico y demás modificaciones en los hábitos de la ciudadanía derivadas de la implementación de los proyectos”, agrega la cláusula quinta del convenio.

El texto oficial de la transacción señala que el monto sin impuestos es de un millón 118 mil 534 pesos, que fue firmada también por la Secretaría de Hacienda estatal y que estuvo vigente entre febrero y diciembre de 2020, “o hasta que el Gobierno haga constar la prestación total de los servicios”.

Sobre el motivo de la excepción de la licitación pública, la documentación gubernamental señala que fue la “propuesta económica más baja, mejor capacitación y suficiente experiencia”.

Cital, que todavía este año apareció en comunicados oficiales como coordinador institucional del BRT, no respondió ayer llamadas telefónicas ni mensajes de texto con una solicitud de información sobre el contrato, como tampoco hizo la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal.

La construcción del nuevo sistema de transporte BRT ha enfrentado inconformidades y trabas, desde la organización de vecinos en sectores como la avenida 16 de Septiembre, en contra del proyecto y en demanda de mayor información, hasta la suspensión de un tramo de la obra en la misma vialidad debido a que la constructora detectó una tubería de agua a una distancia diferente a la prevista.

El pasado lunes, además, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detuvieron a un grupo de personas que participaban en un campamento instalado en protesta sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

“Con su acto demuestran su carencia. ¿Por qué tiene un médico que contratar a otro médico para hacer una operación, si es el cirujano encargado?”, cuestionó Andrés Carbajal Casas, extitular de la Secretaría de Obras Públicas en la frontera y, desde ese puesto, encargado hasta 2018 del plan de construcción del BRT.

“Lo que hacen es estar gastando el dinero público; no cumplen su función, ¿cómo van a ser funcionarios, si no funcionan? (...) Cital no va a resolverlo, ya estamos viendo que lo están resolviendo con los policías. No hay un diálogo: hay garrotes”, agregó el exfuncionario, consultado sobre el convenio.

