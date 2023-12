Padecen obstáculos urbanos personas con discapacidad

Ciudad Juárez.- En 2011, cuando tenía 33 años de edad, Juan Carlos Calderón quedó parapléjico a causa de una bala pérdida, situación que tuvo que superar con afecto por parte de sus familiares y acudir a terapias psicológicas.

Trece años después Calderón, usuario de silla de ruedas, señaló que durante ese tiempo ha batallado para desplazarse en las calles de Ciudad Juárez, sobre todo porque hay rampas para personas con discapacidad, dañadas y obstruidas.

“Fue un cambio muy drástico en mi vida, entonces ahora que estoy del otro lado de la moneda me doy cuenta de que hay muchas limitantes para las personas como yo”, dijo en la entrevista.

Aunque se apoya de su hijo mayor, señaló que a la mayoría de los lugares a los que va, es necesario que lo carguen para trasladarlo al interior.

Situaciones como ésta, en la que surgen limitantes que se vuelven un problema diario, las vive Eduardo Torres, de 29 años de edad y quien tiene discapacidad visual, pues ni con su bastón puede evitar chocar con un poste o algún escombro que se encuentra durante su trayecto.

“Yo batallo un poco para detectar los obstáculos porque en la ciudad no tenemos líneas podotáctiles y semáforos sonoros. Sólo los puedo encontrar en algunas partes del centro o en las estaciones de BRT. Por lo regular ando en ruta y también es un batallar porque muchos no te quieren subir”, dijo Torres.

Añadió que para él, andar en la ciudad es andar por un camino limitante en el que no sabe si se topará con una banqueta obstruida o incluso algún promocional que impida su paso.

Peatones Heroicos

Ambas personas pertenecen a la organización Peatones Heroicos, que se fundó desde hace siete años con el objetivo de denunciar, a través de redes sociales, aquellas situaciones que violentan el derecho de movilidad para el peatón, sobre todo para las personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el censo de 2020, en Ciudad Juárez había 64 mil 510 personas con discapacidad, de las cuales 30 mil 210 presentaban una discapacidad para ver y 28 mil 426 necesitan de algún equipo para caminar.

Ante este panorama Laura Antillón, representante legal de la organización Fundación Juárez Integra y quien forma parte de Peatones Heroicos, mencionó que se han detectado más de 50 por ciento de rampas obstruidas por guarniciones, lo que impide el paso seguro.

“La responsabilidad principal debe estar fincada en la autoridad al permitir construcciones que no aportan un bien común. De hecho, no se puede construir una cosa si no se tiene el permiso correspondiente, entonces se tiene que tener los criterios y el panorama de lo que se vaya a realizar para autorizar, entre ellos, lugares adecuados para personas con discapacidad”, dijo Antillón.

Destacó que este problema se debe también a la falta de supervisión en las obras porque no toman en cuenta la normatividad para construir.

Por ejemplo, una de las rampas que se ve limitada por el poste de un semáforo se encuentra sobre el Paseo Triunfo de la Republica, frente al Casino Juárez.

“Yo tengo 73 años de edad y como adulto mayor busco también la manera menos complicada para trasladarme y además para la persona que sufre una condición temporal, como por ejemplo alguien que se lastima un tobillo y tiene que andar en muletas”, dijo Antillón.

Derechos y sanciones

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2022, menciona que a nivel nacional deben establecerse las bases y los principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para disminuir impactos negativos sociales.

Al no cumplirse con atención a la ley que describe a través de 48 páginas lo que debe hacerse para garantizar la seguridad del peatón, se emite una sanción.

“El derecho del peatón está por encima del derecho del vehículo porque en la Ley General queda muy claro que se modificó el artículo cuarto de la Constitución Política en el que establece el derecho de la movilidad como un derecho humano”, señaló Antillón.

“Yo no le echo la culpa a esta administración porque han sido todas las que no han puesto atención a esta situación. Esto ya viene de toda la vida y creo que seguirá, lo cual es lamentable”, externó por su parte Calderón.

La denuncia no sólo termina en exigir una mejor banqueta o una rampa, sino que se hagan cumplir los lineamientos de Accesibilidad Universal para el Estado de Chihuahua, documento en el que se especifica las medidas antropométricas, que son simulaciones de mediciones estáticas o dinámicas en relación con el espacio construido para que las personas con discapacidad puedan transitar por la ciudad sin inconveniente o peligro.

Pendientes a la toma de decisiones

“Participamos en las reuniones de las comisiones del Cabildo porque ellos son los que toman las decisiones de cómo está y debe evolucionar la ciudad. Si algo hemos aprendido tanto en la fundación como en la organización es llevar ese conocimiento y experiencia para que lo que se haga se haga mejor y bien para el beneficio de todos”, dijo Antillón.

Al comunicarse con las dependencias correspondientes a este tema no se logró obtener una declaración para saber cómo se ha avanzado respecto a este tema.

