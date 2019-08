Padecen migrantes angustia y estrés

Angustia, estrés e insomnio ha detectado la Secretaría de Salud en los migrantes de África y Centroamérica que permanecen en albergues de la ciudad, esto durante más de un centenar de sesiones psicológicas brindadas en la Casa del Migrante, Frontera de Gracia y El Buen Pastor, dijo Mariana Salcido, responsable de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria II.

En entrevista precisó que las sesiones han sido en mujeres, hombres y niños, siendo éstos últimos los que presentan mayor adaptación al estrés. “Tratan de involucrarse en las actividades, piden su tratamiento”.

Añadió que de enero a julio tan sólo en El Buen Pastor, se han beneficiado cerca de 120 personas, de la cuales 48 son mujeres, 50 hombres y 22 niñas y niños. Referente al resto de los albergues, dijo no contar de momento con los indicadores, que refirió apuntarían a cerca de 500 sesiones.

“Si vienen en un grupo donde se conocen o con alguien de su familia, ahí hay un poquito más de soporte porque no se sienten solos. La situación se agrava cuando vienen solos, a lo mejor no hay muchos con su propia cultura o con su propio idioma, eso dificulta que una persona se adapte más a todas estas situaciones que está viviendo. Imagínense (por el idioma) no poder manifestar qué necesidad tienen esa es otra característica”, dijo Salcido, y agregó que “mujeres y niños pueden ser víctimas de más delitos”.

Precisó que los migrantes, fuera de los albergues, también pueden acudir a los centros de salud de la ciudad para recibir atención psicológica, aunque con una espera de casi dos semanas. Asimismo, señaló que procuran, además del aspecto psicológico, atender sus necesidades físicas, que van de la mano.

“La Jurisdicción Sanitaria II hace intervenciones en todas las situaciones de salud. Tenemos las áreas de salud reproductiva, vacunación, epidemiología, que registra todos los casos. Es un equipo integral el que ha estado interviniendo. Se hacen nebulizaciones, se da información de salud, se hacen muchas acciones de promoción de la salud pero no nada más de la salud mental, también de la salud física”, refirió.





