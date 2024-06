Padece una enfermedad el 17% de los migrantes

"Mi niña ya va a cumplir dos años y pesa nueve kilos, en Chihuahua tenía temperatura, una muchacha que trabaja en Salud me dijo que tenía desnutrición”, narró ayer Nara después de que su hija de un año y nueve meses de nacida vomitara el jugo que acaba de tomarse.

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) realizada entre enero y marzo de 2024 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de un total de mil 144 personas registradas en Ciudad Juárez, el 17 por ciento, cerca de 200 personas, dijo padecer alguna enfermedad.

Ácido úrico, anemia, arterias obstruidas, artritis, cálculo renal, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, epilepsia, gastritis, gota, hernias, hipertensión, migraña, preeclampsia, síndrome de ovario poliquístico, sinusitis y vértigo fueron los padecimientos referidos por los migrantes, mientras que el tres por ciento de las mujeres refirieron estar embarazadas y el cuatro por ciento lactando.

Cerca del 10 por ciento de las personas contaban con algún tipo de discapacidad, el cinco por ciento contaba con alguna dificultad para ver, el dos por ciento para caminar, el uno por ciento de la memoria y el resto para escuchar, comunicarse o para realizar su propio aseo personal.

El 48 por ciento dijo que en su ruta habían recibido atención médica en una clínica o centro de salud público, el 22 por ciento en un hospital, por personal de alguna organización no gubernamental, por un profesional médico o de enfermería de la localidad o en un centro de salud privado; sin embargo, el 30 por ciento no habían sido atendidos médicamente.

Después de un viaje de seis meses desde Venezuela hasta Ciudad Juárez, ayer, “Nara” de 21 años, “Rafael” de 24 y su hija “Sofia” de un año y nueve meses de nacida, hicieron una pausa en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada sobre el bulevar Juan Pablo II, frente al bordo del río Bravo.

Sentados bajo la sombra que les daba la pared de la tienda, entre los tres comían una hamburguesa, una bolsa de papás y una botella de agua; aunque en realidad el padre de familia prefirió dejarles la hamburguesa a ellas, pero “Sofia” apenas dio la primera mordida cuando comenzó a vomitar sólo líquido.

“Está vomitando rojo porque un muchacho le regaló ahorita un jugo rojo, y no ha comido nada más que de mi pecho, ahorita esto, pero esto no es alimento para una niña de su edad”, lamentó la madre sudamericana después de que la niña dio dos mordidas más de la hamburguesa y luego buscó su pecho para que la lactara.

Con el lado derecho de su rostro, las manos y las piernas picadas por mosquitos, la niña se quedó dormida casi de inmediato, mientras una juarense ingresó a la tienda de conveniencia para comprarles una botella de agua y un refresco de Coca Cola.

‘La gente en México ha sido muy buena’

“La gente en México ha sido muy buena con nosotros, nos ha tocado pedir, para poder comer y avanzar. Pero en la tienda hay una mujer muy mala, le hablaba a la policía, nos aventaba agua caliente, un día en la noche entré a comprar comida para la niña y me dijo que no podía entrar niños, que la dejara en la calle, ¿cómo iba a dejar a una niña en la calle? Decía que no podían entrar hombres a comprar, que sólo mexicanos, pero migrantes no… pero otros mexicanos han sido muy buenos, hasta nos tocó que los de la Guardia Nacional se cooperaran para ayudarnos para comprarle comida a la niña”, dijo “Nara”, cuyo nombre al igual que el de su esposo fue cambiado por motivos de seguridad.

Aseguró que estaban esperando en la Ciudad de México una cita por medio de la aplicación digital CBP One, pero que cuando les tocó para el 9 de mayo, un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le pidió su celular para verla y le tiró el teléfono, ella cree que a propósito, y luego debido a los retenes retrasaron su camino hasta la frontera.

En la ciudad de Chihuahua permanecieron cinco días “en la calle” balbuceó “Rafael”, sin atreverse a decirlo en voz alta como sí lo hizo al asegurar que decidieron migrar para poderle dar un mejor futuro a su hija.

“Todo lo hacemos por ella, para que tenga un mejor futuro… yo creo que sí tienen que ver a mi hija y nos tienen que dejar pasar, porque ella viene mal”, dijo la madre mientras recogían la basura de la banqueta para luego cruzar el bulevar Juan Pablo II y caminar junto al bordo del río Bravo en busca de un “hueco” entre el cerco de púas para tratar de llegar hasta los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.