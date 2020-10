Pacientes temen contagiar a sus familias

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Los síntomas del Covid-10 que presentó la madre de familia, le inundaron de temor sólo de pensar en contagiar a su hija, por lo que decidió enviarla a casa de otros familiares para no contagiarla. Las herramientas digitales para comunicarse con la adolescente le hicieron más llevadero el proceso de recuperación en un lapso de 14 días, sin embargo, la soledad le generó un estado depresivo que complicó su estado anímico.

“El miedo de sólo pensar si volverás ver a tu familia es algo que no puedes evitar y aunque trates de ser positiva es inevitable pensar lo peor”, dice Magaly Cuadros, quien se recupera poco del Covid-19 el cual cree que contrajo en su trabajo.

Laura Domínguez, al igual que Magaly es madre de una adolescente. Juntas decidieron sortear la enfermedad y procedieron al confinamiento voluntario.

“Cuando me dicen que soy positiva derramé unas lágrimas, me pregunté cómo me va a atacar, voy a dejar a mi hija sola, pensé soy diabética e hipertensa y las reacciones del virus son de una manera que no sabes. Yo me sentía morir porque los dolores de cabeza eran muy fuertes, un día me tome ocho pastillas”, comparte la también directora de Desarrollo Social del Municipio.

En Juárez y ante el elevado número de personas contagiadas, las familias han optado por atenderse en casa, no sin el miedo de contagiar al resto de los integrantes, sin embargo, comentan que es la mejor opción ante la saturación de los hospitales públicos y el lucro que realizan los hospitales privados.

Ambas mujeres son las proveedoras de su hogar y mantienen una relación estrecha con sus padres, por lo que el suspender las visitas fue doloroso.

Laura expone que tuvo momentos de lo que ella llama “debilidad” ante un virus que solo en Juárez ha cobrado un millar de vidas y mantiene al estado en semáforo rojo, el de máximo riesgo, ante los contagios.

“Se acumuló la tristeza, sí me pregunte iré a despertar, pero no me permití doblegarme. Yo soy una mujer de fe, soy católica y me dije a mi misma tengo que estar bien, tengo una hija y a mis padres que me necesitan¨, confían Domínguez, aún confinada.

Magaly asegura que fueron las llamadas de sus amigos, compañeros de trabajo de la maquila, de sus padres y hasta del señor que los domingos pasa por su casa comprando fierros viejos y se enteró de su enfermedad, las que la animaron en los momentos difíciles.

Magaly comenta que gasto poco más de cinco mil 600 pesos en medicamentos, mientras que Laura refiere haber gastado casi 12 mil entre ella y su hija, el gasto más fuerte fue por las pruebas de laboratorio que se hicieron y que hoy en día recomienda no practicarse, debido a lo oneroso e inútil del gasto.

“No hay necesidad de la prueba”, aseguran las dos mujeres. Lo que ambas recomiendan son las infusiones naturales y atenderse con un médico que trate del Covid-19.

Leer y rezar, sea cual sea la religión. El poder de la oración es grande, aseguran ambas mujeres que sobrevivieron al coronavirus y comparten su experiencia.