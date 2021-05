Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Santa llegó con su papelería completa

Ciudad Juárez— Con sus largas barbas blancas colocadas sobre un cubrebocas, lentes oscuros y a bordo de una motocicleta, Santaclós llegó ayer hasta el centro de convenciones Anita para aplicarse la primera dosis de la vacuna Pfizer anti-Covid.

Efraín Castañón, quien estacionó su motocicleta y después de formarse para esperar su turno ingresó al edificio para ser vacunado.

“Tengo 13 años vistiéndome de Santaclós, cada diciembre hago mi labor social, llevo juguetes y dulces a los niños, a los niños con cáncer. Y ahora se me ocurrió venir a vacunarme disfrazado de Santaclós, pa’ que no digan que no se vacunó Santa. Y por eso es que estamos aquí, echándole ganas”, informó el juarense tras ser inmunizado.

Castañón le pidió a la comunidad fronteriza de 50 años y más que se vacune contra el Covid-19 para vencer la pandemia, la cual según datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua desde marzo de 2020 ha enfermado a 31 mil 606 personas en el municipio de Juárez, 3 mil 350 de las cuales han perdido la vida oficialmente a causa del virus.

Con su celular y un folder amarillo con sus documentos en las manos, el Santaclós juarense se dijo confiado de que gracias a la vacuna, que espera completar con una segunda dosis en las próximas semanas, podrá continuar repartiendo felicidad a los niños que más lo necesitan en esta frontera durante la próxima Navidad.

Otros fronterizos que acudieron a la primera dosis de la inoculación aprovecharon para tomarse fotografías con Santaclós el 24 de mayo, siete meses antes de su regreso del Polo Norte. (Con información de Gabriel Cardona)