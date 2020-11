Otro ciclo sin reprobados

En el estado de Chihuahua, autoridades educativas establecieron que no habrá alumnos reprobados este ciclo escolar en nivel básico, al igual que en el anterior, debido a las dificultades de penetración que ha tenido el proyecto de educación a distancia.

En un memorándum que se distribuyó a directores de todas las zonas escolares de la ciudad, escrito y firmado por el secretario de Educación, Carlos González Herrera, se pide a los maestros de primaria y secundaria que no se consideren medidas punitivas y otorguen a sus estudiantes la calificación mínima aprobatoria para la Evaluación Académica del Primer Trimestre del Ciclo Escolar 2020-2021.

Recientemente el secretario de Educación expresó que había dificultades para avanzar en los contenidos a través de las diferentes alternativas que ofrece la educación a distancia, principalmente en la televisión abierta, lo que llevó a pedir al Consejo Nacional de Autoridades Educativas cambiar el esquema de evaluación en el estado.

En el escrito, se indica que la construcción de la calificación tiene como eje la autonomía del docente y la aplicación de principios como el de una calificación cualitativa, que tomará como fundamento las condiciones holísticas de los alumnos y de manera especial su condición emocional, así como la valoración de las evidencias de trabajo durante las clases.

También se pide flexibilidad, señalando que el Sistema de Información Educativa, SIE, mantendrá abierto el bloque de la evaluación a efecto de que los docentes tengan la posibilidad de cubrir el primer trimestre de manera compensatoria en favor de los alumnos que por distintas razones no se reportaron a sus clases. Asimismo, que todos los estudiantes inscritos contarán con la oportunidad de permanecer dentro del sistema educativo, en el mismo centro escolar y en el grado en que actualmente están inscritos.

La realidad según maestros

Maestros entrevistados manifestaron que no están muy de acuerdo con la medida, que dicen elevará el estrés, ya que es inequitativa.

“Como maestro es muy frustrante, pero es que tristemente la modalidad Aprende en casa, no logra cumplir eficientemente con los aprendizajes esperados; triste porque para que sea una herramienta que funcione, depende del compromiso de los alumnos y sus padres”, dijo una maestra de quinto de primaria quien prefirió que se reservara su nombre.

“No todos tienen un teléfono y si lo tienen, tienen que ponerle saldo”.

“No estoy de acuerdo en la cuestión de que sea aprobatorio para todos, pero tampoco estoy de lado tajante de ponerles lo que se merecen, porque tristemente la Secretaría de Educación y Deporte no ha dado las herramientas ni las estrategias mejores para que la evaluación sea justa para todos”, agregó.

Otra maestra de segundo grado comentó que “es un desastre, yo ya les hice el primer examen y ninguno se sacó una mal, pero y es porque los papás en la videollamada les dijeron las respuestas y ahora no puedo ponerles la calificación real porque si no se me echan encima”.