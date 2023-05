Otras madres lloran el olvido de sus hijos

Ciudad Juárez.- Artemisa Alva, de 60 años de edad, lloró por varios meses el abandono de su hijo: a ella la dejó afuera de las instalaciones del Asilo de Ancianos Desamparados A.C. desde hace seis meses.

“Ella llegó un día por la tarde, tenía mucho rato llorando afuera, cuando de repente una compañera se asoma, decía que sólo la había dejado su hijo, y que más tarde regresaría por ella, entró y se sentó en el sillón, pasaron las horas y su hijo no llegó, y... siguió llorando hasta que después de muchas semanas se acostumbró”, contó Norma Villa, enfermera responsable del lugar.

Situaciones como éstas son frecuentes en las instalaciones del asilo, en donde se encuentran 35 adultos mayores que ahí residen.

“Vivía con un hijo y con su nuera y la dejaron en la calle porque no la quisieron ya, pero fue una amiga quien la reconoció en una foto que subimos de aquí y vino a buscarla, ella misma me dijo la situación”, contó Norma.

Artemisa dice que sus hijos le hablan y que van a visitarla de vez en cuando, pero no recuerda dónde vivía ni cómo era su vida antes.

Norma Villa comentó que los adultos mayores que residen en el asilo comúnmente defienden a sus familiares porque albergan la esperanza que un día regresen, pero en casi todos los casos se quedan hasta su muerte.

“No hubo celebración para el Día de las Madres, sólo vino una señora de buen corazón que hizo una cita para traerles comida, no tuvimos un pastel para ofrecerles”.

Los adultos están enfermos de diabetes, hipertensión y demencia senil. De este último padecimiento Joaquina Palacios González es parte, pues únicamente recuerda su nombre y que tiene más de 80 años, de su vida sólo evocó momentos.

A Joaquina le cambió el semblante cuando se acercó Norma Serrano para entregarle uno de los obsequios que reunió con el apoyo de una amiga. Para ella el 10 de mayo es especial, por ese motivo decidió compartir algunos accesorios y perfumes con las mamás del albergue.

“Me acordé que tengo accesorios que no uso, le dije a una amiga que si me podía ayudar para completar los regalos, y me dijo que sí, entonces me hice ese propósito de compartir cuando yo pueda, se me ocurrió que era un día que están solitas las mamás, por eso quise que obtuvieran un regalito, hasta me imagino su cara por recibir un presente”, expresó Serrano.

Invitan a apoyar con donativos

El asilo se sostiene por donaciones de alimentos, ropa y medicamentos, que se terminan de manera frecuente, dijo la responsable del lugar, quien también invitó a la comunidad para que done alimentos, agua, sueros, ropa y apoye con insumos para organizar una celebración el fin de semana.

“Se les hace la invitación a todas las personas que quieran venir a traerles un detallito, un pastel, a convivir con ellos, a ponerles música, algo que les alegre, ya que la están pasando muy solitas”, dijo Villa.

El Asilo de Ancianos Desamparados A.C. se ubica en el cruce de la avenida Insurgentes y Constitución.