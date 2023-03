Otorgará Aprocáncer mastografías gratuitas

Ciudad Juárez.— Durante todo el mes de marzo la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez A.C. (Aprocáncer) realizará mastografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años de edad, con el fin de prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama.

Los estudios se realizan en las instalaciones de la asociación ubicada en Camino Viejo a San Lorenzo #1456, donde también se llevarán a cabo exámenes de Papanicolaou, ultrasonido mamario y pruebas de antígeno prostático para los hombres mayores de 40 años.

El horario de atención es cada jueves y viernes de 2:00 de la tarde a 17:00 horas.

“La intención es promover la salud, igual que en otras ocasiones que hemos tenido, y apoyar a las personas de bajos recursos que no cuentan con lo suficiente para hacerse este tipo de estudios. No queremos afectar la economía de las mujeres y queremos que ellas se incentiven y no tengan ningún obstáculo porque no tienen el recurso”, mencionó Rawuke Velázquez, directora de la asociación.

En el marco del Día

Internacional de la Mujer

Dio a conocer que esta campaña se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, y para este año pretenden llevar a las mujeres mil apoyos, entre mastografías, Papanicolaou y ultrasonido mamario, además de pruebas de antígeno prostático, ya que el año pasado sólo se brindaron 500 servicios gratuitos.

Detalló que los resultados de los estudios son entregados una semana después de haberse realizado, y en caso de que se detecte alguna anomalía en el paciente se le orientará y brindará la atención médica necesaria para tratar la enfermedad.

¿Cómo agendar?

Los interesados en realizarse alguno de los estudios gratuitos deben agendar su cita marcando a los números de teléfono (656) 611-1362 ó (656) 611-6092, en un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde