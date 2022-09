Otorgan voz y voto a los niños

Chihuahua es el estado donde han sido asesinados 26 menores de cero a 17 años de enero a agosto del año en curso, en su mayoría por proyectil de arma de fuego y al menos otros 10 resultaron heridos en ataques dirigidos hacia sus progenitores. Las agresiones en la mayoría de los casos permanecen impunes, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado.

En Juárez, decenas de padres de familia radicados al sur de la ciudad pernoctan en las afueras de escuelas primarias en busca de un espacio para sus hijos en planteles sobresaturados y justo este jueves un docente fue sujeto a proceso penal al ser descubierto solicitando fotos a un estudiante en el que especificaba estuviera completamente desnudo.

Esto es sólo parte del escenario que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el estado y es en esta frontera donde ayer expertos, especialistas y personas en general, compartieron sus conocimientos y experiencias sobre cómo mejorar las condiciones de la niñez chihuahuense, dijo la diputada Marisela Terrazas Muñoz, presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez.

La legisladora fue la encargada de la apertura del Foro y Conversatorio sobre el Interés Superior de la Niñez, que forma parte de la primera consulta pública para niñas, niños y adolescentes (NNA) a nivel nacional con enfoque legislativo.

“Ninguna ley puede estar bien si está hecha desde el escritorio, esta parte en donde compartimos y debatimos todo lo importante, hace que se enriquezca toda política pública que se vea hecha por medio de legislaciones”.

Mientras los adultos discutían qué es lo mejor para los NNA en el espacio que habilitó el Museo La Rodadora, en un salón contiguo, decenas de estudiantes participaban en la Consulta “Escúchame” a través de las urnas electrónicas que facilitó el Instituto Estatal Electoral.

“Con referencia a esa consulta el Congreso tendrá que preguntarle y consultarle a los NNA y es ahí cuando se involucra el Instituto Estatal Electoral, que es excelente porque es una propuesta inicial de hacer este tipo de ejercicio”, dijo Catalina Castillo, de la Red por la Infancia.

Explicó que este viernes fue la apertura de esta consulta que cierra el próximo 23 de septiembre y la importancia estriba en que también se suma Educación Pública, que dará apertura a los planteles para que los estudiantes, al menos 40 mil NNA, participen en este ejercicio democrático.

Ernesto fue uno de los participantes en esta consulta. A él y a sus compañeros el IEE les entregó una camiseta color rosa con el eslogan.

Ernesto no dudó en responder a las preguntas que observó a través de la pantalla de las urnas electrónicas

“Me preguntaron si era feliz; sí, lo soy”, respondió el estudiante de la primaria Eduardo Quezada, del fraccionamiento La Cañada. Junto a él se encontraba su madre, que avaló esta actividad.

Consideran apropiadas las preguntas

“Que le den voz a los niños eso es lo importante, leí las preguntas y son apropiadas, no me molesta que le pregunten a mi hijo si en su hogar hay violencia familiar”, dijo la madre de familia que este viernes acompañó no sólo a su hijo, sino a los compañeros del salón para visitar el museo La Rodadora.

El diputado Benjamín Carrera Chávez, coordinador del conversatorio y el foro, dijo en el discurso de apertura que los derechos siempre deben de evolucionar y que una de las prioridades que tiene el Poder Legislativo de Chihuahua es el tema de privilegiar los derechos de las infancias y que se pueda plasmar en la reforma constitucional que en la actualidad se trabaja.

En la agenda estaba la participación de la senadora Josefina Vázquez Mota, quien por medio de videoconferencia dijo que las niñas y los niños son maestros y guía de las personas adultas, por lo que la Constitución de Chihuahua en su actualización se debe de enfocar en cubrir las necesidades y privilegiar su interés superior, reconociéndolos como sujetos de derechos.

Al momento de su participación, Ignacio López Vergara, jefe de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, sostuvo que cuando se afectan los derechos de las NNA se daña a la sociedad y reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo en este tema que catalogó como “relevante”.

Afirmó que se deben de crear mecanismos y sistemas que se puedan manejar de acuerdo con las condiciones de cada niño, niña y adolescente dado a que unos viven en urbes, en zonas rurales o están en constante movimiento, entre otras situaciones más que cambian sus vidas.

Además participó Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y con gran arraigo en esta frontera, donde ha trabajado codo a codo con las organizaciones de la sociedad civil y avaló esta actividad del Congreso del Estado.

“Uno de los principios más debatidos en la Convención de los Derechos del Niño es reconocerlos como sujetos de derechos. No puedes hablar de interés superior si no hablas de participación y de la autonomía progresiva, es una manera de ver este panorama: es un derecho, es un principio y una norma de procedimiento; no es una ruta fácil pero sí que se puede perfeccionar y con ello, disponer políticas públicas, recursos y acciones”, planteó.