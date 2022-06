Otorga Nadbank crédito de 27 mdd para cuidar el río

Ciudad Juárez.— La descarga de hasta mil litros por segundo de aguas residuales “propensas” a llegar al río Bravo es parte de la problemática que se busca atajar con el crédito de 27 millones de dólares aprobado esta semana por el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank).

De acuerdo con información difundida ayer, el recurso de la entidad binacional se destinará para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez repare 18.5 kilómetros de tuberías y cuatro colectores ubicados en la zona norponiente de la ciudad, desde donde han sido notorias las fugas de drenaje al lecho del río fronterizo.

PUBLICIDAD

“Es un proyecto de gran impacto porque se rehabilitarán cuatro colectores principales (…) por cerca de 18 kilómetros y con ello se evitará la descarga de hasta mil litros de aguas residuales sin tratamiento; dada la ubicación de estos colectores, esta agua es propensa de llegar al río Bravo”, dijo ayer Salvador López, director de Asuntos Ambientales del Nadbank.

El financiamiento fue presentado en una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en esta ciudad, donde se informó que es parte de un paquete de 156 millones de dólares aprobados el día previo y con los que, también, se financiará la ampliación de un cruce fronterizo en Mission, Texas, y la instalación de un parque solar en el condado de Kinney, en la misma entidad norteamericana.

De acuerdo con la información difundida, el recurso extendido a la JMAS se compone de once millones de dólares no reembolsables y una línea de crédito por 15.4 millones de dólares a una tasa que todavía no se ha definido.

“El proyecto propuesto consiste en reemplazar aproximadamente 18 mil 540 metros de red de alcantarillado deteriorada dentro del área de servicio norte del sistema de alcantarillado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual mejorará el servicio por aproximadamente 73 mil 690 conexiones de aguas residuales residenciales existentes”, dice el documento preparado por Nadbank para la certificación del crédito.

“El propósito del proyecto es reducir la riesgos para la salud humana asociados con enfermedades transmitidas por el agua causadas por la exposición a aguas residuales y eliminar la contaminación potencial de las aguas superficiales y subterráneas, al reducir el riesgo de falla de tubería y así evitar descargas de aproximadamente mil litros por segundo o 22.8 galones por día de aguas residuales sin tratar”, agrega el texto oficial.

Cuestionado al respecto, el titular de JMAS, Sergio Nevárez, indicó que la dependencia está por lanzar la licitación sólo para la reparación del colector Norzagaray.

“Ésa es la propuesta de ellos y nosotros, en general, son cuatro (colectores), pero los otros tres van a empezar el año que entra, no sabemos cuándo”, dijo Nevárez.

La necesidad de reparar el drenaje de la parte noroeste de Juárez fue destacada desde el fin de año pasado por entidades relacionadas con el manejo del agua del río Bravo, en el contexto del derrame de aguas negras registrado en agosto en el oeste de El Paso.

“El problema lo estamos teniendo nosotros, porque desde hace ya como dos años que tenemos una serie de descargas (…) Si lo contabilizamos a lo largo del tiempo, sí (es más volumen que las fugas de El Paso). Aquí estamos hablando de meses; acá (en Juárez) estamos hablando de años”, dijo entonces Jesús Luévano, secretario de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).