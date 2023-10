Orquesta Estado campaña contra personas en movilidad: Cruz

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que adelantándose a las elecciones del año próximo, y en una “lógica electorera” el Gobierno del Estado ha orquestado una campaña contra las personas en movilidad para criminalizarlos, culpar a la Federación, y por lo tanto a Morena de la crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera.

Comparó al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña y al director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez, con la misma ideología del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Por un lado criminalizar la migración y por otro lado ya están ellos muy enfocados en el 2024 (las elecciones), también Sergio Nevárez dijo que el agua se nos va a acabar por los migrantes, entonces ya diría Santiago de la Peña Trump y César Jáuregui Trump porque ahora resulta que todo es culpa de los migrantes”, declaró ayer en la rueda de prensa semanal del municipio.

Atribuyó sus declaraciones a una lógica electorera, ya que aseguró en la ciudad siempre ha habido personas en movilidad que cometen delitos porque es una ciudad de migrantes.

“Pero hay una campaña completamente orquestada desde el Gobierno del Estado para criminalizar a los migrantes y al mismo tiempo decir es culpa del Gobierno federal, por lo tanto es culpa de Morena, muy burdo, demasiado descarado la actuación que están teniendo… y han de haber ido a alguna escuela con Donald Trump”, manifestó.

Dijo que en cualquier caso cuando un migrante comete alguna falta, es detenido por la Policía Municipal.

“Quien comete hechos delictivos y nosotros lo que hemos dicho es que la ley debe ser pareja, no se trata de que si eres migrante te aplica o no te aplica la ley, o si eres chihuahuense o mexicano te aplica o no, pero de cualquier manera lo que sí es un hecho es que hay una campaña bien orquestada, como eso de que se va a acabar el agua en Juárez por los migrantes, es una campaña electorera del Gobierno del Estado para dañar al Gobierno federal, no tengo duda”, aseguró el alcalde.

La semana pasada la JMAS envió un comunicado que tenía como encabezado; “Los migrantes incrementan el consumo de agua en la ciudad”.

El arribo a la localidad de un sinnúmero de migrantes hace que la cantidad de habitantes vaya en aumento, con ello también el consumo de agua potable, lo que hace el tiempo de vida de los mantos acuíferos se reduzca con mayor rapidez, se dio a conocer en el boletín de la paraestatal.

