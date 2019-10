Orientan sobre cáncer de mama y mastografías

Con el propósito de concientizar a las mujeres para que se realicen mastografías y evitar la muerte por cáncer de mama, ayer se realizaron diversas conferencias en el Auditorio Cívico Lic. Benito Juárez.

“La mastografía es el mejor método para diagnosticar el cáncer, es el único en el mundo que ha demostrado reducir la muerte a causa de este padecimiento, con él podemos prevenir, no el cáncer, sino el índice de mortandad; lamentablemente las mujeres siguen muriendo porque tienen un diagnóstico tardío, porque no van a sus estudios, porque piensan que si no se tocan algo no tienen nada”, explicó el doctor Ulises Barajas Teja, médico radiólogo y especialista en imagen de la mama.

Añadió que las conferencias son una forma de orientación que brinda el conocimiento de cómo se debe hacer el estudio que detecta el cáncer, cuál es el proceso y cómo se pueden ayudar en otras áreas como la nutrición, la parte espiritual y emocional de las pacientes.

“Hay cánceres de tres o cinco milímetros que no se tocan, y ésos son los que debemos diagnosticar para salvar la vida”, dijo el especialista.

Explicó que una mamografía es un estudio de muy baja radiación y la hay de varios tipos, entre ellas la análoga, la digital y varias opciones que mejoran el diagnóstico, la mejor es la mastografía 3D sintetizada, en ella se ve por partes el seno; en conjunto con el ultrasonido se pueden encontrar diez tipos de cánceres por cada mil mastografías.

Posteriormente se realiza el diagnóstico a través de una biopsia hecha por imagen, para después darle el tratamiento idóneo a la paciente según el tipo de cáncer y la edad, agregó Barajas Teja.

Precisó que existen nueve tipos de cáncer de mama y 25 subtipos, por lo que con el diagnóstico es posible saber si se le da tratamiento antes de una cirugía o después de ella. “El tumor entre más chico es más probabilidades de recuperarse tiene la mujer, tan alto como el 96 por ciento; sí tenemos tumores menores de 1.5 centímetros, ¿pero cuál es el problema por el que fallecen las personas a causa del cáncer de mama?, llegan tarde”, indicó el especialista.

Barajas Teja recomendó realizarse estudios una vez al año después de los 40 años cumplidos, y antes de esa edad si hay algún familiar que lo haya padecido o lo padezca.

‘Todo lo que debemos saber sobre cáncer de mama’ fue un ciclo de conferencias en donde se explicó cómo se realiza una mastografía, la utilidad de hacerse ese tipo de estudio, la alimentación y el riesgo de padecer cáncer cuando hay antecedentes familiares.

Las pláticas fueron organizadas por Radiología, Intervencionismo y Diagnóstico Avanzado en Cáncer de Mama (Ridacam), y se llevaron a cabo ayer sábado desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.





[email protected]